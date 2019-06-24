親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

南部流水席出整車冰淇淋超狂！網友直呼：好吃又霸氣

2019-06-24 14:46聯合新聞網 綜合報導

整車的家庭號冰淇淋。圖擷自爆廢公社
整車的家庭號冰淇淋。圖擷自爆廢公社
分享
挑選婚宴場地或舉辦的形式，通常都是即將結婚的新人最重要的事之一。有些人會選擇飯店宴會廳、婚宴會館、海鮮餐廳等場地，但其實在台灣最具地方特色的傳統婚宴是流水席。有網友分享到南部參加流水席的照片，只見工作人員推出整車的「家庭號冰淇淋」，讓他直呼「等的就是這道菜！」

網友在臉書社團「爆廢公社」分享，到南部吃流水席宴會的感受，當他看見工作人員推出一層一層疊好的「家庭號冰淇淋」時，不禁發出感嘆，在南部吃流水席，等的就是這個。

許多網友紛紛在貼文下面分享自己吃流水席經驗，部份網友表示，「北部跟南部流水席不一樣，一個吃氣氛；一個吃粗飽」、「北部是一人一小盒；南部是一人一桶」、「好霸氣！我在北部都沒遇過」、「真的誠意十足」

還有網友分享在流水席時吃過「整條烏魚子」以及每人一瓶「陳年高梁」，以及擺盤創意十足的水果盤。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

辦桌」是台灣傳統文化的一部分，通常是在家中設宴席款待客人，是台灣傳統社會宴請親朋好友的形式之一，隨著社會風氣轉變，人民經濟能力提升，流水席被認為環境不衛生、戶外用餐悶熱、低俗等負面評語，儘管如此，還是受到許多民眾喜愛，他們認為流水席口味傳統、用料豐富實在，是富有台灣傳統文化特色宴席。

流水席上的烏魚子。圖擷自爆廢公社
流水席上的烏魚子。圖擷自爆廢公社
分享

網友分享雲林流水席的水果盤。圖擷自爆廢公社
網友分享雲林流水席的水果盤。圖擷自爆廢公社
分享

結婚辦桌冰淇淋傳統文化爆廢公社
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

背痛到不行進城隍廟收驚 阿姑點36支香跟「他」拚了

2019-06-24 14:51

長榮罷工讓10週年蜜月泡湯 現省20幾萬他發文「支持罷工」

2019-06-24 12:57

32歲男想約嫩妹稱「年齡不是問題」 對方撂2字他秒中離

2019-06-22 12:10

省錢？他買回收冰箱當衣櫃送妻 網：你是找自己的冰櫃吧

2019-06-21 21:42

行車糾紛2車主扭打 拖鞋男擺拳擊姿勢網友笑「姿勢100」

2019-06-21 19:37

大學生曝考題與上課內容 批教授歧視同志

2019-06-21 19:26

離婚後婚紗照該怎麼處置？ 網友意見一個比一個狠

2019-06-21 15:55

貴婦在好市多直接拿走展示娃娃 只因為「兒子想要」

2019-06-21 15:54

小學生作文創意無極限！媽媽一看：是讀書讀到腸躁症了嗎...

2019-06-21 15:14

40年前養過「很凶的大狗」 黑熊阿嬤還原經過這麼說

2019-06-21 15:05

他多花200萬買邊間 鄰居大媽問「空地不用能給人停？」

2019-06-21 13:14

「家裡養了隻很凶的大狗」一看阿嬤手中照片竟是台灣黑熊

2019-06-21 10:50

扯！到美髮店洗頭又不想花錢 男子竟帶洗髮精自己洗

2019-06-21 10:39

台男網上約炮慘遇「照騙恐龍妹」 扮有女友博甩身被罵渣男

2019-06-19 22:59

偷拿機車娃娃的家長找到了！結局讓網友讚：世界因你而美麗

2019-06-19 19:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

影／網友討伐疑虐童保母 台中爆發激烈警民衝突

2019-06-24 05:05

台中虐童案 鄉民包圍保母住處討公道

2019-06-23 23:04

網友討伐疑施虐保母 同棟鄰居：太衰了

2019-06-24 05:24

影／基隆民宅堆回收物燒7小時 火場尋獲弟遺體添1死

2019-06-24 10:05

台中受虐女童若不樂觀 母：考慮拔管及器官捐贈

2019-06-23 17:07

永和男打1999恐嚇斷侯友宜姪女手指 警找上門對峙中

2019-06-24 14:12

台中南屯疑有人大雨中落水 警消搜尋中

2019-06-23 20:08

大雨襲北市路樹突倒塌 直接壓中女騎士

2019-06-23 21:07

對韓國瑜硬、陳菊軟？吳子嘉：若能和解從此不批陳菊

2019-06-24 13:11

「冠廷往事」2直播主聚眾討公道 警：社維法偵辦

2019-06-24 08:21

【即時短評】討公道卻脫序 「正義」難被接受

2019-06-24 06:35

1歲童疑遭保母虐待重傷鄉民討公道 警多次驅離逮3人

2019-06-24 01:02

天雨路滑小轎車自撞電桿 車內4人受傷送醫

2019-06-23 18:51

漲房租不成竟放火！繳最多的房客慘死 房東無期徒刑定讞

2019-06-24 11:17

影／太平保母疑虐童案 警民二波衝突噴辣椒水壓制

2019-06-24 01:54

基隆民宅清晨火警悶燒 兄救出無呼吸心跳、弟疑受困

2019-06-24 08:53

「你要尊重我」陸生不理 強摸女同學下體欲性侵遭判刑

2019-06-23 16:53

全台掃蕩6天破獲51把黑槍 官警憂難治本

2019-06-24 00:56

長榮罷工讓10週年蜜月泡湯 現省20幾萬他發文「支持罷工」

2019-06-24 12:57

網上公布女顧客照片罵奧客 店員判賠1萬5千

2019-06-24 09:31

小琉球海域驚見浮屍 確認為前一日高雄港尋短女子

2019-06-24 12:04

影／特種行業黑衣男毆打拒載酒客運將 警方：掃蕩讓他歇業

2019-06-23 18:22

在「靠北長官」嗆昔日同事 海軍技術員不賠30萬GG了

2019-06-23 21:01

已婚男外遇2女連續生子高調戀愛 判與2外遇女賠妻100萬

2019-06-23 23:19

女童顱內出血 警到保母家蒐證

2019-06-23 23:47

補習班主任上台嗆同學愛打架 法官發現真相判免罰

2019-06-24 00:36

新北配合全國大掃黑 查獲罕見麥克筆炸彈

2019-06-23 21:46

囂張小三嗆「妳老公跟我睡」 大老婆反擊獲40萬賠償

2019-06-24 13:18

律師全聯理事長：私刑主義觸法 造成國家法治蕩然無存

2019-06-24 10:57

影／南屯溪入夜疑男子落水 警消持續搜救但查無身分

2019-06-23 22:14

嗆「寶劍出鞘祭血」要柯文哲砍頭 吳祥輝挨告獲不起訴

2019-06-24 12:05

背痛到不行進城隍廟收驚 阿姑點36支香跟「他」拚了

2019-06-24 14:51

父攜子輕生 曾為兒頭髮與妻爭吵

2019-06-23 19:54

在墾丁酒後騎車連續撞4輛機車 陸客籌措7萬才交保

2019-06-23 20:58

打離婚官司 男攜10月嬰燒炭亡

2019-06-24 01:09

南部流水席出整車冰淇淋超狂！網友直呼：好吃又霸氣

2019-06-24 14:46

男打1999恐嚇對侯友宜姪女不利 警到場將他送醫

2019-06-24 15:43

火災逃生新觀念 消防分隊長破除四大迷思

2019-06-24 09:32

北市植物園早上驚見女浮屍 警封鎖現場調查

2019-06-24 11:45

正妹直播露點被擷圖 男大生要脅更多私密照被訴

2019-06-24 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top