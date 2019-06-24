南部流水席出整車冰淇淋超狂！網友直呼：好吃又霸氣

2019-06-24 14:46 聯合新聞網 綜合報導



整車的家庭號冰淇淋。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 挑選婚宴場地或舉辦的形式，通常都是即將結婚的新人最重要的事之一。有些人會選擇飯店宴會廳、婚宴會館、海鮮餐廳等場地，但其實在台灣最具地方特色的傳統婚宴是流水席。有網友分享到南部參加流水席的照片，只見工作人員推出整車的「家庭號冰淇淋」，讓他直呼「等的就是這道菜！」

網友在臉書社團「爆廢公社」分享，到南部吃流水席宴會的感受，當他看見工作人員推出一層一層疊好的「家庭號冰淇淋」時，不禁發出感嘆，在南部吃流水席，等的就是這個。

許多網友紛紛在貼文下面分享自己吃流水席經驗，部份網友表示，「北部跟南部流水席不一樣，一個吃氣氛；一個吃粗飽」、「北部是一人一小盒；南部是一人一桶」、「好霸氣！我在北部都沒遇過」、「真的誠意十足」

還有網友分享在流水席時吃過「整條烏魚子」以及每人一瓶「陳年高梁」，以及擺盤創意十足的水果盤。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「辦桌」是台灣傳統文化的一部分，通常是在家中設宴席款待客人，是台灣傳統社會宴請親朋好友的形式之一，隨著社會風氣轉變，人民經濟能力提升，流水席被認為環境不衛生、戶外用餐悶熱、低俗等負面評語，儘管如此，還是受到許多民眾喜愛，他們認為流水席口味傳統、用料豐富實在，是富有台灣傳統文化特色宴席。

流水席上的烏魚子。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook