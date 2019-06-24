背痛到不行進城隍廟收驚 阿姑點36支香跟「他」拚了

2019-06-24 14:51 聯合新聞網 綜合報導



你相信身體不舒服有可能是碰到「髒東西」嗎？最近一名女網友寫出背痛找不出原因於是進城隍廟收驚的經過，驚險的收驚過程讓人看了之後腦中自動浮現《通靈少女》的畫面。

網友在「靈異公社」寫道，最近背痛得厲害尤其是晚上，雖然去診所看了病也打了針吃了藥，但只要藥效一過疼痛馬上發作，照了X光、作了斷層掃描後依然找不出病因，於是她想：去收驚吧。

文中寫道，當她在城隍廟附近下車，立刻就感受到頭暈以及背痛，進了廟中和阿姑表明要收驚後，阿姑點起的3支香立刻全斷，加倍點燃了6支香後，全斷的情況又再度發生。遇上這樣的情況阿姑也動了氣，喊著「拎祖罵含哩拚（我跟你拚了）」後點起了36支香。女網友形容「這段時間我一直不舒服，一直有個力量要把我往外拖」，阿姑則在一旁提醒「妳不能出去！用意志力求城隍爺幫忙」、「出去就沒救了」。她只能在心裡祈求城隍爺幫忙，告訴城隍爺自己想在祂聖誕千秋時到廟裡做義工，然後就開始無法控制的哭。

網友將進城隍廟收驚的經過寫下，光靠文字就讓人感到驚險萬分。圖擷自 靈異公社 分享 facebook

「突然間乩童來了，畫了張符令化在陰陽水裡，在我身上做一些動作」，女網友的背就不痛了。此時她全身無法動彈，隱約之間只聽到好像有兩個人在談話，過不不知多久後阿姑對她說「可以睜開眼睛，起來走動看看」，她發現自己全好了。「城隍爺畫了6張符令、交代清楚後，就退駕了」。

原來她背痛的起因源自於「曾經經過的某個地方，有個男生在附近上吊自殺，他想帶我走…」。經過城隍爺的溝通後「他被城隍爺帶走了」。原PO恢復了健康，於是發了這篇文，並且表示自己現在在「快樂的當義工」。

這個故事讓網友大讚城隍爺「神威顯赫」、「好厲害」，是「男神」無誤。有網友回應「祂真的很好，也受祂多次的照顧」，原PO也附和「沒錯~」但是「不要做錯事，城隍爺生氣很兇的」。對於收驚阿姑的表現，網友也忍不住發表「很霸氣捏」。

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