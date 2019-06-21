省錢？他買回收冰箱當衣櫃送妻 網：你是找自己的冰櫃吧

2019-06-21 21:42 聯合新聞網 綜合報導



一名男子在經過回收場時，買了一個冰箱當作衣櫃用，笑翻網友。圖擷自／爆怨公社 分享 facebook

一名男子在臉書上哭訴「初次從高雄來台北工作，租房子真的什麼都沒有」，所以生活向來是能省則省，但是缺少一個衣櫃怎麼辦？該名男子竟然在經過回收場時，買了一個冰箱「加減用」，還說「太太下班回來看到我這麼用心一定會很感動」。

男子在臉書《爆怨公社》上貼出他在回收場買來的冰箱，雖然有點泛黃，但整體上依然乾淨整潔，他認為一個衣櫃少說也要4至5千元，因此以800元外加500元運費，用1300元換得一個冰箱再拿來當衣櫃用，非常划算，甚至馬上將衣服、鞋子、生活雜物放入冰箱中實測，表示「真的能用」。

PO文一出，引起許多網友熱議，有人提問「這衣櫃要插電嗎？」，還有不少人十分在意原PO竟然將衣服與鞋子一起收納，表示「鞋子和衣服放一起是怎樣」、「有味道」、「這樣收感覺會臭…」；還有網友熱心幫原PO找到比冰箱更便宜的衣櫃，「網拍有很多含運費根本不用1000，隨便一搜還比你的冰箱便宜」、「1300，我會買不鏽鋼架子，一座可以堆不少衣物了」。

此外，還有網友坐等原PO太太回家的反應，說「看得出是巷子內的，知道天氣熱，衣服內褲就是要涼涼的穿，才不會貼肌膚，雖然很會，可是…你可能會被揍扁」、「希望太太沒崩潰」、「會不會回來換你在冰箱裡面」、「看來樓主的冰櫃自己先找好了」、「這樣我會直接把老公埋進冰箱，在用水泥封起來」、「老婆回來後，晚一點PO一下你的現況，讓我們知道你還活著，不然大家都很擔心你」、「我眼睛業障重嗎？我看到puma、Nike、香奈兒」。