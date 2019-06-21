大學生曝考題與上課內容 批教授歧視同志

2019-06-21 19:26 聯合新聞網 綜合報導



輔仁大學李姓學生於臉書上張貼由輔大醫學系開設的「生命倫理學」期末考試題。圖擷自／臉書 分享 facebook

近日世新大學性霸凌事件剛過，一名輔仁大學李姓學生也在網路上PO出「生命倫理學」的教學講義，指出老師不只是在課堂中引用錯誤資料，還在期末考卷中出現歧視同性戀的試題，在網路上引起熱議。

這名李姓學生在昨（20）日下午，於臉書上張貼由輔大醫學系開設的「生命倫理學」期末考試題，其中第17題的題目為「有關『男男同性戀性行為』，以下何者為非」，而答案選項分別是──A沒有辦法透過自然的方式繁衍下一代、B本國罹患愛滋病的主要原因、C可能造成肛門發炎或大便失禁、D不影響社會治安。該學生據上課內容推測答案為D，考題似乎暗指「男男同性戀性行為會影響社會治安」，她質疑「這種考題明擺著歧視人」。

李同學批評「這個學校不能宣傳性行為要戴套、不能宣傳同性婚姻、不能講送中事件，可是他可以放任自己的老師這樣公然散播歧視言論」。而從她PO出的上課講義中，該名教師在談論到同性戀時，認為同性戀會造成國家出生率低落，並引用極端案例暗示「男同志的雜交毒趴」會影響社會安全，並定義同性間的性行為是「不正當」。

在涉及其他國家的同性戀社會風向時，老師分享「法國20萬人上街反同」、「英屬百慕達推翻同性婚姻創全球首例」2起錯誤資訊，也引起網友不滿。網友指出法國羅卡迪羅廣場在2016年10月所舉行的反同婚集會，是目前為止法國的最後1次大規模反同遊行，且據警方統計，參加人數僅約2.4萬人。此外，英屬百慕達雖於2017年廢除同婚法改行《家庭伴侶法》，但在去年12月23日由最高法院裁定違憲，意即再次肯定同性婚姻的合法地位。

此篇PO文不只是在臉書吸引2百多次分享，也被轉發至學生論壇「Dcard」、「plurk」上，網友說「這間大學不意外」、「誰說我們不需要性平教育」、「異性戀毒品轟趴更多，所以異性戀也影響社會安全最好通通不要戀」、「這種出題該送性平會了吧」、「如果是倫理學的話，應該要討論道德原則如何以及是否有可能被普遍建立。不會去批評作出不合道德的行為者本身，加以咒罵以及排斥族群的存在是一種思想和行為上的暴力。」