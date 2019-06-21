行車糾紛2車主扭打 拖鞋男擺拳擊姿勢網友笑「姿勢100」

2019-06-21 19:37 聯合新聞網 綜合報導



新生高架橋上今天有兩輛車發生行車糾紛，兩名車主下車扭打，讓路過的用路人看傻了眼。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」 分享 facebook 路上發生行車糾紛時真的要冷靜，一名車主今天（21日）開車在台北市新生高架橋上，發現前方有兩輛車因為行車糾紛，兩名車主下車直接扭打起來。副駕駛座的乘客用手機錄影下來並上傳到臉書「爆廢公社公開版」，還搞笑的說「這是在拍拳皇98格鬥天王（知名電玩遊戲）嗎？」

原PO今開車行經新生高架橋時，前方出現塞車情形，當他緩慢前進才發現原來是有兩輛車發生行車糾紛，而黑車和白車車主當下火氣都很大，兩人下車就扭打了起來。畫面中一名穿著白襯衫、西裝褲和皮鞋，打著領帶的高大男子，和另一名身材較為矮小的黑衣短褲拖鞋男，兩人不斷地互相揮拳，甚至還糾纏在地上，讓路過的用路人看傻了眼。

高大西裝男一度壓制對方，但拖鞋男不干示弱，抱起西裝男的右腳，兩人雙雙跌到地上。站起來後，拖鞋男不停的揮拳，甚至還擺出拳擊的姿勢，身體還左右搖擺，並且閃躲對方的攻擊，彷彿是有練過一般。最後拍攝影片的原PO將車開走，後續情形就不得而知。

原PO笑說「這是在拍拳皇98格鬥天王嗎？姿勢一百分，逼真現場還原度真高啊」。網友也搞笑留言寫道「姿勢很懂很重要」、「本來在那邊跳很像很厲害，出拳笑了」、「碰到真的會打架的就好笑了」、「整個高架橋都是我的擂台」、「都沒拿傢伙，都是真男人」、「好有喜感的打架」。