小學生作文創意無極限！媽媽一看：是讀書讀到腸躁症了嗎...

2019-06-21 15:14 聯合新聞網 綜合報導



一名媽媽在朋友間分享，自己就讀小學四年級的女兒完成的國文作業。圖／讀者提供 分享 facebook 小朋友真的很有創意！小時候都曾經在國文課中，學習如何照樣照句，寫出結構類似的語句，或是學習使用不同的文法架構文章。一名媽媽就在朋友間分享，自己就讀小學四年級的女兒，完成的國文作業讓她懷疑「是讀書讀到腸躁症了嗎...」。

這名小四的女童在聯絡簿的學習加油站中，要以「淚光照亮了燕子善良的心腸，這時，牠有了重大的決定」為樣本，試著寫出同樣結構的句子。而小女童的作答讓媽媽笑開懷，說「孩子，媽媽覺得害怕，你的想像力好豐富」，因為小女孩的答案是「恐懼覆蓋他肌餓的腸子，這時，他突然想起了他的功課」。照片也在朋友圈流傳，有人回應「好會寫喔！以後可以當小說家了」，還有人說這文筆「有點卡夫卡的感覺」。

除此之外，有時小學生在訓練如何寫作文的作業，也總是讓人哭笑不得。比如說「我的夢想是當一位護士，因為我曾經在電視上看到一個影片，就是那些護是為了病人加班，我覺得他們都是好人，我也想當護士，幫助這些病人」；有人說「這小孩很有當過勞勞工的潛能…」。

還有小朋友在主題情境法中這麼寫，「夕陽西下，我躺在夏威夷的沙灘上，突然一通電話打來，說：『黃董，又賺了一千萬。』我說：『哈哈哈，小case啦！』這就是我的夢想，成為一位億萬富翁。」小朋友的思緒天真浪漫，有人說「一通電話賺一千萬，那要成為億萬富翁，黃董你可能要接十萬通電話才行喔。」