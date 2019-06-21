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離婚後婚紗照該怎麼處置？ 網友意見一個比一個狠

2019-06-21 15:55聯合新聞網 綜合報導

一名女網友因為離婚後不知道該怎麼處理婚紗照，上網詢問卻引來網友搞笑建議。 圖／翻...
一名女網友因為離婚後不知道該怎麼處理婚紗照，上網詢問卻引來網友搞笑建議。 圖／翻攝自「戀愛公社」
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許多人結婚時都會拍攝美美的婚紗照來當作紀念，但假設有一天離婚了，這些照片該怎麼處理呢？一名女網友在臉書發文詢問其他人離婚後婚紗照該怎麼處置？網友們紛紛提供意見，甚至還有人搞笑的說「放火燒掉」。

原PO和老公夫妻緣盡，兩人已離婚，但不知道該怎麼處理當初結婚時所拍的婚紗照，於是在臉書「戀愛公社」詢問網友，「想問某些人離婚後的婚紗照相框都怎麼處置呢？還有一個一樣大的文定相框…還有一大本婚紗照…昏倒！」

沒想到網友歪樓搞笑的說「拿來射飛鏢」、「燒ㄧ燒吧」、「丟金爐化掉」、「照片剪下來，每日三柱香」、「丟垃圾車」、「等對方再結婚的時候送他」；也有人建議「把男生的頭換成自己最喜歡的明星」、「框拆下來，看誰要，或是留著放照片，照片直接丟掉就好」、「相框拿來墊桌腳」。

不過也有網友感慨的說，「這是一本充滿著喜怒哀樂，愛恨情仇，血淚交織而成的一部心酸血淚史」、「所以我沒拍婚紗，以後省的麻煩」、「拍完婚紗到離婚，完全沒拿出來過」、「結婚時，就想到一切從簡，因為花很多錢辦置這些，離婚時一樣也不想留，不如將錢省下來吃喝玩樂更實在」、「所以說明婚紗照不用多拍，經典的幾張就好，又不會老是拿出來看！真的離婚後覺得真浪費婚紗照的錢！」

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