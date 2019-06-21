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貴婦在好市多直接拿走展示娃娃 只因為「兒子想要」

2019-06-21 15:54聯合新聞網 綜合報導

有民眾抱怨逛大賣場時，手推車裡的冰淇淋被人拿走，文章引起許多人的共鳴。 法新社
有民眾抱怨逛大賣場時，手推車裡的冰淇淋被人拿走，文章引起許多人的共鳴。 法新社
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日前一名重機騎士在臉書上貼文，抱怨自己掛在車上的娃娃被人擅自拿走，類似的情形其實在大賣場還滿常見的。有民眾在臉書「COSTCO 好市多消費經驗分享區」上表示，和朋友逛賣場時挑了知名冰淇淋放在手推車裡，在排隊結帳時發現冰淇淋不見了，讓她懷疑是否是其他顧客拿走的。貼文引來許多網友分享經驗，其中還有一位好市多員工說曾遇過一名貴婦擅自拿走展示用娃娃，只是因為她兒子想要，讓其他人看了直呼太誇張。

原PO昨天（20日）和朋友一起去逛好市多嘉義店，因為天氣熱所以她們挑了一款知名的冰淇淋打算回去品嘗。沒想到結帳時發現手推車裡的冰淇淋竟然不翼而飛，讓她懷疑是否是其他客人想買，但又懶得走去拿，剛好看到她的推車裡有，才會直接拿走。

一名在汐止好市多工作的女網友留言分享經驗表示，她曾在工作時放了一個用來示範如何使用蒸氣拖把的絨毛娃娃，但一名看起來程度不低的貴婦趁她離開位置去整貨時將娃娃拿走，後來經過別人告知她才去把娃娃追回來，而這名貴婦拿走娃娃的原因竟然只是因為她的兒子想要，讓人聽了直搖頭。

貼文引起網友熱議，有人痛批「我覺得很笨，那人又不知道妳逛了多久，拿妳車上的冰淇淋難道會比冰箱的冷」、「拿別人推車裡的生鮮品最笨，誰知道推車主人逛多久了」；也有人分享自己遇過的經驗，「可能是員工拿回去放的，他們會怕溶化。之前我車子放著出去吃東西，回來看到員工在清空我的車，他們以為我棄車逃逸」、「我是遇到有阿姨直接翻我推車裡的東西，我剛好走回來看到，她就默默收手走掉了」、「我看過屁孩直接來拿我車裡的餅乾走」。

還有網友提供方法，「推車別離開自己視線」、「購物車要顧好！熱門商品有人會拿」、「我都是先跟哈根達斯的人員說，我等一下再拿，對方會請你留姓名跟電話後三碼，要結帳的時候再過去拿就好！因為我還要逛，擔心會融化！」、「像藥局可以先結帳，但我都不先結，以免結完帳放推車如果被拿走，這樣就變成我的損失」。

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