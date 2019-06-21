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他多花200萬買邊間 鄰居大媽問「空地不用能給人停？」

2019-06-21 13:14聯合新聞網 綜合報導

透天厝示意圖，非新聞物件。 圖／聯合報系資料照
透天厝示意圖，非新聞物件。 圖／聯合報系資料照
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買房子是人生大事，除了價格、環境很重要之外，鄰居也是考量的一環。一名網友剛買了一棟透天厝，日前他到新家安裝洗衣機，鄰居見狀過來攀談，聊天當中還兩度跟他詢問「你們旁邊的空地，用不到可以提供給鄰居停啊」，讓他聽了很不是滋味，網友也痛批這種鄰居臉皮有夠厚。

原PO在論壇PTT上寫道前天（19日）他到剛買的透天厝安裝洗衣機，這時對面的鄰居大媽看見便過來攀談。聊天過程中大媽頻頻稱讚這邊地理好、買這邊很讚、鄰居都很和善等等的，只不過中間兩度表明要求原PO透天厝旁邊的空地如果不用的話，是否能夠提供給鄰居停車？一席話讓原PO聽了很傻眼，心裡滴咕著「我多花2百多萬買的邊間，是買來敦親睦鄰的嗎？阿姨，怎麼不把您家的圍牆敲掉，庭園給大家烤肉跟停車呢？」

原PO說房子還沒賣出去前，空地是被4台車停好停滿，而那位鄰居自己家裡有2台BMW，而且家裡空間夠停2台車，她只是想康人家之慨。原PO說自己會多花一筆錢來買邊間，主要是想用來停2台車，還可以洗車或是放些植栽。

網友們看了也痛罵這種鄰居「軟土深挖」、「應該是來探口風她家的車能不能停在你家地的」、「應該是原本地主放著沒管他們就停爽爽」、「這種都抓準一般人不好意思拒絕」、「傻眼！有錢到這種境界還在貪小便宜」、「當下不拒絕，她就當你答應了，這種事有什麼不好意思的」。

還有人提醒原PO「別給停習慣，改天你有事不給停，對方還會翻臉」、「要準備裝監視器和貼告示了吧，沒公德心的太多了」。也有網友提議可以跟對方開玩笑的說「妳車子沒人開可以給鄰居開啊」、「可以停啊，一個月收5萬」、「妳好有錢，一部分的錢給我花」。

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