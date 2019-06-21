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家裡養了很凶的大狗？一看阿嬤手中照片都傻了...

「家裡養了隻很凶的大狗」一看阿嬤手中照片竟是台灣黑熊

2019-06-21 10:50聯合新聞網 綜合報導

收集老照片故事時，一不小心收集到了最狂阿嬤。花蓮縣牛犁社區交流協會日前分享收集鄉野老照片的趣事，一位豐山村阿嬤提到家裡以前養了一隻非常凶的大狗，並拿出照片給調查員看時，大家都看傻了。

花蓮豐山村的阿嬤分享了「家裡以前養的大狗」照片。圖擷自 FB: 社團法人花蓮...
花蓮豐山村的阿嬤分享了「家裡以前養的大狗」照片。圖擷自 FB: 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會
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阿嬤說明為了怕大狗嚇到村民，先生特地做了大鐵籠關住他，並從家中的相片簿裡找出大狗的照片。調查員一看鐵籠內的黑色大狗，身形與胸前的白V覺得不太對「阿嬤，這不是狗捏，這是台灣黑熊……」。阿嬤堅持家裡養的是狗「長得很像熊而已」，即使調查員點出台灣黑熊的特徵胸前白V，阿嬤還是不改口徑的表示家裡養的是狗，只是很像黑熊。當被問起餵他吃什麼的時候，則理直氣壯的回答「狗飼料啊」。

調查員問起「狗」的下落，阿嬤則說「養不到一年太兇了，就叫先生送給別人養了。」不記得送到哪去了，只記得「人家開一台大貨車，把那隻狗載走了以後，就再也沒見過啦！」。為了確認阿嬤的說法，一天阿嬤到協會時工作人員還特地把照片放大拿給阿嬤看，得到「欸？我家的狗耶！」的回應，真心確定那是自己家養的狗。

原本以為單純的指熊為狗的故事，卻在協會把故事和照片PO出後有了驚人的轉折。網友們指出阿嬤提供的照片其實是早期圓山動物園的照片，調查員比對照片後也證實了這項說明。所以阿嬤家裡到底有沒有養「狗」呢？

協會二度拜訪了阿嬤，調查員確認「你家以前養的就這隻？」，阿嬤表示「一模一樣，就是這隻」，還說出把狗送人的真相「真的有那個白色的一圈。我跟你說，為什麼要把牠送走，就是我之前晚上看牠胸前白白的那一圈，我就想說那是拴住牠的鐵鍊，所以進去餵牠。沒想到根本沒有，衝過來嚇我，差點死翹翹捏。我趕快跑了出去，就跟先生說一定要把牠送走。」。至於家中的狗照片到底從哪來的，阿嬤則表示不記得了。協會人員查看照片背面後看到「榮升留念」四個字，這才確認這張照片的確不是阿嬤家自己拍的。

網友發現阿嬤提供的「狗」照其實是早期圓山動物園的照片，翻開照片的背面一看發現「榮...
網友發現阿嬤提供的「狗」照其實是早期圓山動物園的照片，翻開照片的背面一看發現「榮升留念」的字樣，也證實了這張照片是別人送的。圖擷自 FB: 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會
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為了確認阿嬤家真的養過大狗，調查員進一步的探訪了阿嬤家附近的老鄰居，拿著照片詢問「是不是這隻狗？」，卻被鄰居打槍「那就台灣黑熊，你看過這樣的狗？」並且回應「她們家以前有養熊啊！」。

對於阿嬤把熊當狗養的故事，許多網友回應表示不驚訝「很久之前有聽一個朋友說她手上的傷痕就是小時候鄉下阿嬤家養的狗抓傷的，長大看了照片才發現是台灣黑熊」、「我相信這個故事，我一個朋友也說他阿公那輩養過黑熊，後來那隻黑熊送給台北某動物園，聽他說還有感謝狀」。

不論阿嬤家養的是狗還是熊，也不確定阿嬤家的狗跟照片中這隻圓山動物園裡的黑熊有沒有關係，花蓮縣牛犁社區交流協會說明那都是發生在民國65年很久以前的事了，笑說民眾如果有遇到阿嬤的狗，還是可以通報協會或是台灣黑熊保育協會

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