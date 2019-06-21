親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

鴻海接班人選揭曉！劉揚偉扛下鴻海集團董事長大位

家裡養了很凶的大狗？一看阿嬤手中照片都傻了...

扯！到美髮店洗頭又不想花錢 男子竟帶洗髮精自己洗

2019-06-21 10:39聯合新聞網 綜合報導

一名男子表示家裡熱水器壞了想到美髮店洗髮，但他不想花錢，竟自帶洗髮精上門自己洗，...
一名男子表示家裡熱水器壞了想到美髮店洗髮，但他不想花錢，竟自帶洗髮精上門自己洗，讓美髮業者看了很傻眼。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
分享
俗話說「賠錢的生意沒人做」，但如果遇到奧客上門又收不到錢那真的會讓店家氣炸。一名從事美髮業的業者在臉書上貼文表示接到一名男客人來電說要來洗髮，讓他以為有生意要上門，沒想到這名客人竟然自己帶洗髮精，還希望不要收錢，讓原PO聽了很傻眼。

這名業者在臉書「爆廢公社二館」發文表示昨天（20日）接到一名客人來電說自己家裡熱水器壞了，想到店裡洗頭髮，還詢問洗一次頭髮要多少錢，原PO回覆說要200元。沒多久這名客人就上門了，但是原PO卻發現他還自己帶了洗髮精來，而且還要求幫他隨便洗一洗，他自行吹乾就好，讓業者聽了很無言。

這名客人表示希望可以不收錢，但是原PO說「怎麼可能？我們是打開門做生意的，我頂多算你便宜一點」，但對方又不願意花錢，沒想到這名客人竟然直接轉身走進去洗頭，而且還洗到地板溼答答，洗完還自己拿吹風機吹乾，完畢後說了聲「謝謝老闆」然後人就離開了，一切的行徑讓業者看了完全愣住，不知道怎麼辦才好。

原PO無奈的表示因為當天心情好，不然真的會把對方轟出去。而男子的行為也讓網友們看了群起激憤，「比扯鈴還扯」、「臉皮這麼厚嗎？」、「要不用錢的，去水溝洗就好了，省錢又免費」、「誇張ㄟ，水電不用錢嗎？」、「會不會哪天說瓦斯爐壞了，自己帶菜去餐廳煮，也要免費啊？」、「這可以直接報警了」、「誰給你的勇氣？」還有人看圖找線索「這身衣服跟軍服超像的，會不會是國軍啊？」

也有網友認為業者態度太友善，「你人太好了吧」、「你講這是真的假的？你完全就是個做慈善事業的料」、「老闆其實我覺得你也有問題，這種人你就直接轟他出去或報警就好，為何要委屈自己？你這樣PO文這種人也不會怕，不要臉的人他也不會管網上的人怎麼批評他，甚至說他連看都不一定會看到，這樣只會讓這種人越來越囂張」。

不過因為業者貼文爆料讓這名男子的母親相當不滿，衝到店裡質問店家為何要將她兒子的行為和照片PO網，還要求刪文撤照，並且要將洗頭費用給業者，原本店家打算息事寧人，但看到男子母親的態度後無法接手，不願收錢還將對方趕出去。

後來男子母親還叫警察來，警察也充當和事佬，還要求男子母親不要鬧了。業者表示起初不想把這件事PO網，純粹只是想在朋友圈裡互相告知，提醒一下，沒想到對方竟找警察來，讓他氣得乾脆貼在網路上讓大家來公評。

男子離譜行徑讓店家不滿，沒想到男子還找母親上門來理論。 圖／翻攝自「爆廢公社二館...
男子離譜行徑讓店家不滿，沒想到男子還找母親上門來理論。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
分享

洗髮

相關新聞

「家裡養了隻很凶的大狗」一看阿嬤手中照片竟是台灣黑熊

2019-06-21 10:50

日客被收2瓶礦泉水1000元？ 餐廳回應：誤會一場

2019-06-20 11:00

台男網上約炮慘遇「照騙恐龍妹」 扮有女友博甩身被罵渣男

2019-06-19 22:59

偷拿機車娃娃的家長找到了！結局讓網友讚：世界因你而美麗

2019-06-19 19:00

傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

2019-06-19 09:56

「XX慢死了」阿嬤結帳找會員卡遭嗆 魁梧孫出聲秒閉嘴

2019-06-18 19:18

「外穿馬甲」超惹火 竟然還有這三大功用

2019-06-18 16:33

「姊夫睡了女友」男大鬧婚禮灑傳單 網友：比八點檔狂

2019-06-18 10:52

追求正妹店員…天天點「5顆糖拿鐵」 兩年後結局超展開

2019-06-18 10:00

看電影被陌生帥哥十指緊扣 她發文尋人結局神展開

2019-06-17 10:48

日本旅遊如何挑鮮奶 盒頂有玄機「長知識了」

2019-06-17 09:50

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

保命手機！北港大火救出6條人命的關鍵時刻通話全曝光

2019-06-20 13:16

影／太殘忍！寵物犬吊掛在3樓陽台欄杆吐血亡

2019-06-20 17:38

新竹縣新豐鄉觀海大道岸際 發現一具女性屍體

2019-06-20 14:27

「家裡養了隻很凶的大狗」一看阿嬤手中照片竟是台灣黑熊

2019-06-21 10:50

大車撞小車不用賠 法官：2秒後急煞仍撞上免責

2019-06-20 15:43

「我有戴安全帽！」 女騎士少了一個動作吃紅單

2019-06-20 14:29

未署名善款夜放警車 指名給身故刑警劉三榮家屬

2019-06-21 10:00

女子邀友投資受騙尋短亡 父上網籲勿再有人上當

2019-06-20 23:26

遭陌生男尾隨還語言性騷擾 女子PO網呼籲民眾小心

2019-06-20 20:04

少男蹂躪妹202次 甫滿18歲說「這是最後一次」再判刑

2019-06-20 20:59

惡男設局突襲窒息式性愛 援交女遭殃

2019-06-21 07:59

影／九份夜不寧靜 大火燒死獨居男子

2019-06-21 08:00

性侵還威脅「呻吟助興」 女子稱子宮痛求饒

2019-06-20 15:39

闖臥房強壓單親媽 男子遭判強制罪

2019-06-20 16:09

命理師遭控性侵女學生 一句「互動熱烈」救了他

2019-06-20 16:08

影／台中大樓火警 窗戶竄出火舌引路人圍觀

2019-06-20 21:49

獨／手機伸向裙底 姊妹花拆穿 「攝狼」

2019-06-20 20:31

名棒球教練兒子師生戀分手不成 勒殺女師無期徒刑定讞

2019-06-20 17:14

扯！到美髮店洗頭又不想花錢 男子竟帶洗髮精自己洗

2019-06-21 10:39

視訊聊天偷截露點照 不給遮羞費就上傳臉書社團

2019-06-20 17:43

屏東一對高齡爺爺奶奶失聯5天 孫女急po文協尋

2019-06-21 09:05

影╱中市進化北路大樓火警 火舌竄出大樓外

2019-06-20 21:28

爛醉女太盧被老公放生 未料朋友竟撿屍

2019-06-20 12:50

以為跟台電特助搭上線 兩女想爽賺10趴結果慘賠百萬

2019-06-20 21:50

北港賣場惡火 1支手機救6命

2019-06-20 23:38

受託照顧在夜店喝掛的她 他偷偷背她上摩鐵嘿咻

2019-06-20 13:54

影╱若「還原真相」不反抗死刑 殺女直播主喊不知情

2019-06-20 18:24

男子忍痛載妻接兒子 派出所前痛暈所長急召救護車救命

2019-06-20 21:32

疑抖音網紅赤腳闖入社區亂開門 居民人心惶惶報警求救

2019-06-20 12:54

陳慶男無錢再交保 僅求解除禁見「太太想我」

2019-06-20 22:12

景美溪戲水溺斃少年 上周才從國小畢業

2019-06-20 17:40

浩鼎內線交易案 法院今判張念慈等5高層無罪

2019-06-21 11:10

影／宜蘭救溺首度引進利器 救生圈會自己游到身邊

2019-06-20 16:50

盜墓不成倒立插棺木死亡？ 彰化公墓傳離奇命案

2019-06-20 13:52

男子倒栽蔥陳屍公墓坑洞 警方追查身分

2019-06-20 13:54

馬英九洩密案高院更一審 下午辯論終結將定讞

2019-06-21 10:07

盜墓？ 男倒栽陳屍墓坑 警追查身分

2019-06-21 00:13

想和女員工交往不成 老闆強吻襲胸脫內褲帶回家做紀念

2019-06-20 14:26

影／無人機臨空查察 近岸違法投放籠具無所遁形

2019-06-20 13:09

北市中山警臨檢酒店 重申掃蕩黑幫決心

2019-06-21 01:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top