扯！到美髮店洗頭又不想花錢 男子竟帶洗髮精自己洗

2019-06-21 10:39 聯合新聞網 綜合報導



一名男子表示家裡熱水器壞了想到美髮店洗髮，但他不想花錢，竟自帶洗髮精上門自己洗，讓美髮業者看了很傻眼。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」 分享 facebook 俗話說「賠錢的生意沒人做」，但如果遇到奧客上門又收不到錢那真的會讓店家氣炸。一名從事美髮業的業者在臉書上貼文表示接到一名男客人來電說要來洗髮，讓他以為有生意要上門，沒想到這名客人竟然自己帶洗髮精，還希望不要收錢，讓原PO聽了很傻眼。

這名業者在臉書「爆廢公社二館」發文表示昨天（20日）接到一名客人來電說自己家裡熱水器壞了，想到店裡洗頭髮，還詢問洗一次頭髮要多少錢，原PO回覆說要200元。沒多久這名客人就上門了，但是原PO卻發現他還自己帶了洗髮精來，而且還要求幫他隨便洗一洗，他自行吹乾就好，讓業者聽了很無言。

這名客人表示希望可以不收錢，但是原PO說「怎麼可能？我們是打開門做生意的，我頂多算你便宜一點」，但對方又不願意花錢，沒想到這名客人竟然直接轉身走進去洗頭，而且還洗到地板溼答答，洗完還自己拿吹風機吹乾，完畢後說了聲「謝謝老闆」然後人就離開了，一切的行徑讓業者看了完全愣住，不知道怎麼辦才好。

原PO無奈的表示因為當天心情好，不然真的會把對方轟出去。而男子的行為也讓網友們看了群起激憤，「比扯鈴還扯」、「臉皮這麼厚嗎？」、「要不用錢的，去水溝洗就好了，省錢又免費」、「誇張ㄟ，水電不用錢嗎？」、「會不會哪天說瓦斯爐壞了，自己帶菜去餐廳煮，也要免費啊？」、「這可以直接報警了」、「誰給你的勇氣？」還有人看圖找線索「這身衣服跟軍服超像的，會不會是國軍啊？」

也有網友認為業者態度太友善，「你人太好了吧」、「你講這是真的假的？你完全就是個做慈善事業的料」、「老闆其實我覺得你也有問題，這種人你就直接轟他出去或報警就好，為何要委屈自己？你這樣PO文這種人也不會怕，不要臉的人他也不會管網上的人怎麼批評他，甚至說他連看都不一定會看到，這樣只會讓這種人越來越囂張」。

不過因為業者貼文爆料讓這名男子的母親相當不滿，衝到店裡質問店家為何要將她兒子的行為和照片PO網，還要求刪文撤照，並且要將洗頭費用給業者，原本店家打算息事寧人，但看到男子母親的態度後無法接手，不願收錢還將對方趕出去。

後來男子母親還叫警察來，警察也充當和事佬，還要求男子母親不要鬧了。業者表示起初不想把這件事PO網，純粹只是想在朋友圈裡互相告知，提醒一下，沒想到對方竟找警察來，讓他氣得乾脆貼在網路上讓大家來公評。