偷拿機車娃娃的家長找到了！結局讓網友讚：世界因你而美麗

2019-06-19 19:00 聯合新聞網 綜合報導



原PO在臉書社團「輕檔車俱樂部」秀出家長留的紙條，並寫下處理事情的後續，令網友讚嘆不已！ 圖／擷取自「輕檔車俱樂部」 分享 facebook 日前，一名網友在臉書社團「輕檔車俱樂部」貼文表示，自己騎車去百貨公司吃飯，回來後發現綁在車座上的娃娃不見了，只看到座位上留了一張紙條，留言者表示因為小孩非常想要那只娃娃，故留500元「買下」那個娃娃。事發當下，車主曾憤怒表示未經允許拿別人東西就是不對，揚言一定會提告。然而今（19日）早原PO透過調閱監視器找到拿走娃娃的夫妻，最後結局令網友讚嘆不已！

原PO表示，從監視器畫面中清楚拍到拿走娃娃的是一對年輕夫妻以及約莫四五歲的小男孩。從畫面看到小男孩的確在機車旁盯著娃娃許久，父母也嘗試與孩子作出理性溝通卻不見效，只好寫紙條留言，並從皮夾掏出一張500元鈔票放在機車座位上。原PO從畫面證實家長的確是有留錢的，而非自己之前說的「找遍了全車也沒看到那500塊」。

原PO表示，那對家長留下紙條以及錢之後就開始拆下機車座上的娃娃，最後騎車離開。一家三口離開停車場後過了十幾分鐘，或許是原PO的油箱蓋夾不緊的緣故，導致500元鈔票掉到地上。此後又過了二十分鐘左右，有一位路人撿走了那500元。原PO表示，自己也不打算追究撿走鈔票的人，畢竟他能諒解任何人看到錢掉在地上都會撿走。

巧合的是，拿走娃娃的家長正好是該停車場的月租客人，於是原PO向停管處要了對方的資料，打電話聯繫那對家長。對方接起電話後，雙方約在某間星巴克對談，夫妻以及小孩都有到場。原PO表示，雙方交流了半個多小時，從談話中得知家長的價值觀其實沒有太嚴重的偏差，可能只是一時昏了頭才會做出錯誤的判斷與處理方式。原PO接受一家三口的道歉，最後夫妻打算將娃娃歸還並包一個紅包致歉，但被原PO拒絕了。原PO表示，從家長的穿著以及所騎乘的機車判斷，對方的家境頂多稱得上「普通」，不會說到多有錢，原PO不確定如果收了紅包會不會影響到對方一家的生活。

最後，原PO將娃娃贈送給那個小男孩，不過是先交給家長保管，那對夫妻也答應原PO會評估小孩這幾天的表現，夠乖的話才會把娃娃拿給小孩玩。同時，原PO把紅包裡面數張藍色的紙鈔抽出來還給家長，只收下紅包袋，讓這起事件和平落幕。

許多網友對於原PO處理這起事件的方式讚賞有加，有人說「好人一生平安，你人怎麼那麼好啊……」、「做法很ok ，給你一個讚！」、「很有智慧的處理事情，厲害」、「世界因你而美麗」、「你一次教導三個人，值得！」、「這車主真是太有品了，教育過後就放人一馬，真的很不錯」、「求娃娃長相到底多引人犯罪」。