2瓶礦泉水1000元？ 日客被知名餐廳當「盤子」狠削

2019-06-19 10:55 聯合新聞網 綜合報導



網友貼出單據，指控台北某餐廳把日本客當「盤子」。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

許多餐廳常會欺負外國人看不懂菜單，或是不知如何點菜而哄抬價格，把外國消費者「當盤子」狠削一筆。日前便有一群日本人到在台北用餐，被狠削新台幣3萬多元，且2瓶礦泉水居然要價1000元！

網友貼出單據，指控台北某餐廳把日本客當「盤子」。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook 一名網友在「爆怨公社」控訴，指日本友人到台北某知名餐廳用餐。由於同行日本人第一次消費，因此請店家協助點餐。沒想到餐廳服務生不但不會控制份量，直接點了15人份的餐，甚至還對他們說「吃不下打包回去不就好了」。且包廂最低消費只要新台幣1萬5000元，但最後結帳金額居然高達新台幣3萬5920元，其中包括兩條魚4000元、處女蟳米糕4980元，甚至連2瓶礦泉水都要價1000元！這名網友直呼「欺負第一次來不懂的日本客人亂點菜」。

最後這名網友因無法接受買單金額而找店家理論，結果服務生竟回說「我掏我自己的錢包，退妳1000塊！可以嗎？不然妳想要怎樣處理？」餐廳經理出面也僅說「那我退妳兩條魚的錢4000元可以了吧」，惡劣的態度讓這名網友非常憤怒。因此在網上發文，希望不要再有下一個受害者被敲竹槓，更呼籲到餐廳用餐記得問價錢，「不要傻傻的讓這些沒有良心的服務生推薦！」

對此，許多網友表示「這個價錢太扯了」，更直言餐廳沒標價的「都會亂抬價」。但也有網友認為該名網友只貼出單據卻無菜餚實照，無法客觀判斷價格是否刻意灌水，且如果用料好，菜做得精緻，「15人吃這樣還好」。有人懷疑「礦泉有往上畫140/70？」應該不是收1000元。