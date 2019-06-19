傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

圖截自臉書 分享 facebook 許多機車騎士會在車上掛娃娃作為裝飾品，卻有人因此碰到傻眼情況。一名騎士車主在臉書社團「輕檔車俱樂部」貼文抱怨，自己騎車去百貨公司吃飯，回來後發現自己掛在車上的娃娃不見，只看到車上留了一張紙條，說因為兒子很想要，要留500元向他「買」那個娃娃。車主憤怒地表示小孩喜歡「關我屁事」，未經允許拿別人東西就是不對，並表示一定會對拿走的人提告。

從網友貼出的字條照片可以看到，留言者說「我的小孩看到你掛在車上的娃娃，非常想要，不肯離開」，因此在原地「等了10分鐘」，還是沒看到車主回來，因為趕時間「只好先拿走娃娃，並留下500塊」，當作是購買娃娃的費用。

車主表示完全不能接受，就算小孩喜歡，身為家長也應該告訴小孩「這個社會不是想要什麼就能擁有什麼的」，如果喜歡應該透過實體店家或網購來獲得。而且「等了10分鐘還好意思說，誰逛百貨公司只逛10分鐘的？」如果真的等到車主去牽車，而且小孩很有禮貌且可愛的話，他說不定還會直接送娃娃，但留字條的人卻選擇擅自拿走。

更讓車主氣憤的是，他「找遍了全車也沒看到那500塊」，讓他疑惑「到底是被人拿走還是根本沒留」？讓他最後還氣得放話，「停車場有監視器，我一定報警」、「拿走500的我也一定告」。

這篇貼文引來網友熱烈回應，大多網友表示家長行徑誇張「真是做了最壞的身教，支持提告」、「要是我我一定報警」；有人緩頰「要是我會開心，那個小孩能夠因為這樣有了美好的一天」；也有人搞笑表示「這次是娃娃，下次的紙條就是車主你好，我很喜歡你的車，但因為等不到你我先騎走了，這裡是500元」。