「XX慢死了」阿嬤結帳找會員卡遭嗆 魁梧孫出聲秒閉嘴

2019-06-18 19:18 聯合新聞網 綜合報導



全聯福利中心。 示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

日前一位阿嬤帶著三姊弟到全聯採購，結帳時僅因阿嬤翻找會員卡耽擱了一點時間，後面排隊的情侶卻大聲抱怨「三小啊慢死了」，其中身材較魁梧的弟弟立刻回頭說「沒水準也不用急著展現出來」，連店員都要阿嬤「慢慢來」，當場讓嗆人的情侶吃癟。

三姊弟中的大姊在論壇《Dcard》解釋來龍去脈，她指出，雖然阿嬤沒有在臨櫃前就先把會員卡拿出來，但當時店員才剛刷完條碼，並沒有拖延很多時間，而她也隨即報電話號碼給櫃檯，代替會員卡累積消費點數。所以當等待結帳的情侶開口抱怨時，三姊弟皆有回瞪，而人高馬大的弟弟則是對情侶說，「沒水準也不用急著展現出來啦！排個隊怎麼了？兇我阿嬤幹嘛」。

而後店員也補槍說「阿嬤沒關係！慢慢來」，令嗆人的情侶好尷尬。原PO認為，阿嬤肯定不是第一次遇到類似事件，三姊弟決定以後會輪流陪阿嬤採購；至於出言不遜的情侶，則是希望他們記得「我們以後都會老啦，你們就不要被那樣對待」。

網友認為，「我是全聯店員，很多人都到結帳的時候才找卡片，然後又找很久，真的有點小煩…」、「可是去結帳前先備好會員卡或現金什麼的不是基本常識嗎？在等排隊的時候也可以先拿出來，為什麼要因為是老人就袒護她，雖然說年輕人的語氣確實是很沒水準」、「我想說大家可以鼓勵排隊時先拿好，因為可以增加結帳的通暢度，但別覺得理所應當每個人都一定得這樣做，不然就是造成大家困擾？要排隊要等本來就是正常的，沒違反任何程序。」