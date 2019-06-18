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「外穿馬甲」超惹火 竟然還有這三大功用

2019-06-18 16:33聯合新聞網 綜合報導

一名女網友發文大力推薦「外穿馬甲」的三大優點，沒想到她的美照一出，竟讓網友們紛紛...
一名女網友發文大力推薦「外穿馬甲」的三大優點，沒想到她的美照一出，竟讓網友們紛紛歪樓。圖擷自／美妝公社
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馬甲除了能讓穿上後的身型更加窈窕，或許還有意想不到的用處，一名女網友就發文大力推薦「外穿馬甲」的三大優點，她指出自己的工作環境必須久坐在辦公室裡，外穿馬甲不只能矯正坐姿、保暖，還能抑制食慾。沒想到該名女網友的美照一出，竟讓網友們紛紛歪樓。

原PO在臉書《美妝公社》裡發文，稱自己的工作需要整天待在辦公室內，此時馬甲就能在她久坐後，依然保持背脊挺直，她說「我在身體放鬆的狀態下，靠馬甲就能撐住了。」此外，馬甲不透氣的材質，也能讓在冷氣房中為腹部保暖，對女性來說是一大好處；但若是需要經常在外走動的女性，就可改為更透氣的網紗材質，或是「乾脆就先不要為難自己了」。

而馬甲本身也有收小腹、縮緊細腰的美觀效用，所以原PO認為，還可以當作減肥神器。因為馬甲的收束力能夠讓人自然而然吃得比較少，也能藉此戒除喝飲料的習慣。

然而在原PO身上的這件外穿馬甲，不只是顯示出原PO的小蠻腰，還令人無法忽視與細腰差別甚大的傲人上圍。許多網友注意到原PO的惹火身材後留言說，「這身材太厲害了」、「又性感又美」、「這視線我只能停留在長輩（奶奶）區域」、「還綁蝴蝶結，好想拆開」、「身材真好…但我工作就會選擇舒服的衣服」。

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