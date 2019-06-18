「姊夫睡了女友」男大鬧婚禮灑傳單 網友：比八點檔狂

2019-06-18 10:52 聯合新聞網 綜合報導



台東發生新郎與前妻弟弟的女朋友發展出不倫戀，引發婚宴鬧場事件。圖／取自影片 分享 facebook

台東昨日（16）中午發生婚宴鬧場事件，一群人闖進婚禮現場向賓客灑傳單，還怒罵新郎、新娘，大喊「丟臉」，場面十分尷尬。鬧場原因是新郎與前妻弟弟的女朋友發展出不倫戀，還曾用親生兒女的性命來發毒誓絕沒亂搞，如今2人卻舉辦婚宴，事主友人抱不平而到婚禮鬧場，影片也被網友瘋傳，直呼「比八點檔還狂」。

一名網友在臉書上傳一段影片，並敘述影片中的內容，「姊夫在還有婚姻關係時就睡了弟媳，姊姊還替他生了兩個孩子」，網友表示姊夫偷吃弟弟女友，被發現後雙方鬧離婚，姊夫不但宣稱與弟弟女友絕對無染，還拿2名親生小孩性命來發車禍毒誓，如今姊夫和姊姊離婚後與弟弟女友舉辦婚宴，他問「你們怎麼看待這起亂倫？」

影片中事主友人率眾衝進喜宴會場，不斷叫囂「亂倫」、「新娘會有報應啦」，一開始新郎、新娘都無動於衷，冷靜看著眼前這些人，後來新娘請主桌的親友一同離席，旁邊賓客雖然都看傻眼，但把傳單看完後，又默默的坐下來繼續吃飯。

事主的姐姐隨後也在臉書發文，「忍了三年整整三年，我終於討回公道了，三年多前我前夫搞上我親弟弟的女友，所以我選擇了離婚，我前夫一夕之間傷害了我跟我弟弟，我們花了很久時間才慢慢走出來，我一直在忍耐 因為我怕傷害到我的小孩，我悶不吭聲，不是不報 ，是時候未到」。

事主的姐姐隨後也在臉書發文。圖／取自臉書 分享 facebook

這起感情糾紛也引起瘋傳，網友們紛紛撻伐「想不到八點檔的劇情真的發生了」、「要超越阿翔的版面了」、「比炮阿聲還要聳動的劇情」、「正宮很正又美，妳值得過更好的未來」，不過也有人批評鬧場的事主「事主這德性女友離開也是剛好而已」、「若還沒離婚還有話講，都離了就是個人過個人的」。