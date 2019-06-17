看電影被陌生帥哥十指緊扣 她發文尋人結局神展開

2019-06-17 10:48 聯合新聞網 綜合報導



原Po分享自己看電影《阿拉丁》豔遇的經歷，其他網友看了直呼羨慕。圖／劇照 分享 facebook

看電影也能豔遇，只能說人帥真好！近日，有網友分享自己看電影的際遇，她表示因被朋友放生，只好自己去看熱門電影《阿拉丁》，她看到睡著醒來後，發現手被隔壁身高約183公分的帥哥緊握，豈料帥哥竟未留下聯絡方式，她發文分享尋人，最後結局讓網友直呼「我不管，我要去看阿拉丁」。

來自馬來西亞的原Po在《UTAR Confessions》上發文，她表示她與朋友相約去看電影《阿拉丁》，被朋友放鴿子的她只好自己看完電影，她看到一半不小心睡著了，「醒來應該是20分鐘過後，我竟然發現我旁邊的小哥哥和我的手十指相扣」，她試著將手抽出，可是對方緊握不放，直到電影結束，身高約183公分的帥哥轉身離開，原Po發文尋人「為甚麼你不要留contact（聯絡方式）給我！」

網友看了文章突破盲點「如果他不帥的話你早就報警了對嗎」、「TheEnd！開燈了比較看清楚周圍，你不是他的菜牽錯了，所以就此別過」、「夢裡面發生的東西講了出来都不會實現的」、「 重點是！你居然看阿拉丁看到睡着」。

而原Po更新後續發展，她表示「我在likes（按讚的人）裡面找到他了，他剛剛已經約我出來吃飯了，我們決定從朋友做起」，並感謝該網站的力量，讓她有豔遇機會。網友看了表示「 是帥就一直牽着，不是帥的怎樣都會把手收回来」、「我等下就買票，然後準備睡覺」、「所以帥哥就不是性騷擾，如果是醜八怪就不是這樣了」。