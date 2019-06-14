妻做流產手術要驗身分 夫拿好市多會員卡遭拒竟咆哮

2019-06-14 15:56 聯合新聞網 綜合報導



禾馨婦幼醫院執行長蘇怡寧幫一名女子做流產手術，請先生繳交身分證來檢驗身分，沒想到對方竟然拿好市多會員卡，讓蘇怡寧很傻眼。 圖／翻攝自蘇怡寧臉書 分享 facebook 就醫不拿身分證卻拿好市多會員卡？禾馨婦幼醫院執行長蘇怡寧在臉書上表示一名先生陪同太太做流產手術，按法規必須請先生繳交有照片的官方證件以確認身分，沒想到這名先生卻拿出好市多的會員卡，而且遭拒絕後竟然發怒咆哮，讓醫護人員既傻眼又無奈。

蘇怡寧表示，法規上流產手術必須經由配偶的同意，而且手術前必須請先生出示有照片的官方證件（如身分證、駕照）來核對身分。不過日前他要幫一名女子做流產手術時，照例請先生繳交證件，沒想到對方竟然拿出好市多的會員卡，醫護人員告知這不是官方證件並拒絕，沒想到這位先生惱羞成怒，在手術房外拍桌咆哮，還罵醫護人員故意刁難、沒有同理心，讓他們相當無奈。

蘇怡寧還分享門診作業上的一些插曲，例如護理師會叫病人的名字，然後再確認出生年月日，但有人會覺得煩，認為是多此一舉，甚至還有病患會客訴擾民。不過蘇怡寧解釋這樣做其實很重要，確認身分、出生年月日的程序在醫學上就是一種叫做「三讀五對」的精神，意思就是要反覆確認。他說同名同姓的人很多，有時候一個門診會有好幾個病人的名字讀音很相近，因此反覆確認是必要的，畢竟看錯人寫錯病歷還開錯藥是很恐怖的。

蘇怡寧還說有病患會很介意在大庭廣眾之下被喊名字，覺得自己的隱私被洩漏出來，他建議如果很在意被叫名字的話，可以掛他們的「特約門診」，因為這裡很低調，絕對不會叫名字。