親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

妻做流產手術要驗身分 夫拿好市多會員卡遭拒竟咆哮

2019-06-14 15:56聯合新聞網 綜合報導

禾馨婦幼醫院執行長蘇怡寧幫一名女子做流產手術，請先生繳交身分證來檢驗身分，沒想到...
禾馨婦幼醫院執行長蘇怡寧幫一名女子做流產手術，請先生繳交身分證來檢驗身分，沒想到對方竟然拿好市多會員卡，讓蘇怡寧很傻眼。 圖／翻攝自蘇怡寧臉書
分享
就醫不拿身分證卻拿好市多會員卡？禾馨婦幼醫院執行長蘇怡寧在臉書上表示一名先生陪同太太做流產手術，按法規必須請先生繳交有照片的官方證件以確認身分，沒想到這名先生卻拿出好市多的會員卡，而且遭拒絕後竟然發怒咆哮，讓醫護人員既傻眼又無奈。

蘇怡寧表示，法規上流產手術必須經由配偶的同意，而且手術前必須請先生出示有照片的官方證件（如身分證、駕照）來核對身分。不過日前他要幫一名女子做流產手術時，照例請先生繳交證件，沒想到對方竟然拿出好市多的會員卡，醫護人員告知這不是官方證件並拒絕，沒想到這位先生惱羞成怒，在手術房外拍桌咆哮，還罵醫護人員故意刁難、沒有同理心，讓他們相當無奈。

蘇怡寧還分享門診作業上的一些插曲，例如護理師會叫病人的名字，然後再確認出生年月日，但有人會覺得煩，認為是多此一舉，甚至還有病患會客訴擾民。不過蘇怡寧解釋這樣做其實很重要，確認身分、出生年月日的程序在醫學上就是一種叫做「三讀五對」的精神，意思就是要反覆確認。他說同名同姓的人很多，有時候一個門診會有好幾個病人的名字讀音很相近，因此反覆確認是必要的，畢竟看錯人寫錯病歷還開錯藥是很恐怖的。

蘇怡寧還說有病患會很介意在大庭廣眾之下被喊名字，覺得自己的隱私被洩漏出來，他建議如果很在意被叫名字的話，可以掛他們的「特約門診」，因為這裡很低調，絕對不會叫名字。

好市多

相關新聞

公寓樓梯間配線箱接了一條線 他懷疑被偷接網友幫解答

2019-06-14 13:43

老公貼心買飲料 標籤上「5字偷情鐵證」妻逼問

2019-06-14 14:33

一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32

他爽炫神級停車位「大到沒朋友」 網狂讚：花200萬買都超值

2019-06-13 20:00

怎判斷狐狸精？ 大小S神解析：說出這3個字就是！

2019-06-13 17:32

阿翔謝忻2分鐘熱吻照瘋傳 攝影師修圖大驚：生活感婚紗？！

2019-06-12 17:00

海邊偷拍性感比基尼辣妹 不料女友全看在眼裡

2019-06-12 16:33

媽媽撿骨灰甕拿來裝醬菜 女兒無奈：還撿過充氣娃娃

2019-06-12 15:13

賓士車大剌剌佔據賣場門口 車主笑回：私人地沒關係

2019-06-12 12:26

小碎冰換小碎辣… 鹹酥雞店員一招報復飲料店店長

2019-06-12 10:42

臉皮超厚！搭火車無座竟站進她「雙腿間」 屁股對臉還趕不走

2019-06-11 20:00

這些姓氏訂位好困擾 「ㄤ先生」氣炸

2019-06-11 16:02

新車遭三寶「開著車門倒車」刮傷 不道歉還回幹話：久了都會刮傷

2019-06-11 15:30

女友邀婚前健檢他怨「不被信任」 報告一出爐臉綠了

2019-06-11 13:11

不捨清潔人員大雨中掃垃圾 網友怒：亂丟垃圾者抓到鞭刑

2019-06-11 11:31

香到崩潰！好市多洗髮精「24hr飄香」 引發兩派論戰

2019-06-10 11:43

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

影╱聽聞阿羅哈車禍赴醫院當志工 女學生車禍走了

2019-06-13 17:32

震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐中彈慘死

2019-06-14 09:30

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42

怎判斷狐狸精？ 大小S神解析：說出這3個字就是！

2019-06-13 17:32

一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32

好奇李宗瑞迷姦感覺 男竟拿女友「試車」

2019-06-13 16:26

搞不好賠6條命！挾持案平安落幕 關鍵在做對了3件事

2019-06-14 10:00

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18

行車糾紛惹禍上身 在大街上演全武行

2019-06-13 18:54

熟了就沒戒心！小吃店常客拐老闆娘女兒上床

2019-06-13 17:19

調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29

嘉義中埔鄉男子被「惡人」砍殺6刀重傷送醫

2019-06-13 22:50

老公貼心買飲料 標籤上「5字偷情鐵證」妻逼問

2019-06-14 14:33

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

警察節前夕 槍殺身亡員警曾是特勤精英

2019-06-14 10:33

美容SPA店暗藏春色 2女為男客打手槍被活逮

2019-06-13 18:08

國3桃園大溪埔頂隧道內 4車擦撞2傷送醫

2019-06-13 19:35

影╱桃園持槍挾持9人質 2嫌移送桃檢偵辦遭聲押

2019-06-13 18:12

台南驚傳殺警案 梅嫌攜槍逃亡警追緝

2019-06-14 12:46

天降大雨 硬闖地下道BMW拋錨險滅頂

2019-06-14 11:16

公寓樓梯間配線箱接了一條線 他懷疑被偷接網友幫解答

2019-06-14 13:43

網友老舊大樓探險發現白骨 疑獨居屋主

2019-06-13 22:08

石化廠績優員工廠區抽菸遭檢舉 不滿被解僱提告敗訴

2019-06-13 23:16

「妳媽都騙人」 他拿獵槍近距離射殺女友的15歲女兒

2019-06-14 12:19

好辛苦！被蚊子叮5小時 是他從警30年最癢記憶

2019-06-13 23:28

影╱行車飄移引起注意 酒駕男疑逃避警車自撞身亡

2019-06-13 17:27

「只聽見碰一聲」 左營工地粉刷工人意外墜樓亡

2019-06-13 21:27

貢寮基福公路車禍意外 駕駛受困變形車頭待救

2019-06-14 09:29

好貴的空心菜！婦人亂拔 損失2000元

2019-06-13 20:36

挾持人質事件 嫌犯朝警耳邊開槍

2019-06-14 01:39

退警全國同步抗議蔡政府 高雄天橋懸布條

2019-06-14 11:12

鼻酸！被槍殺模範警察 月初才留言勉大學畢業兒子

2019-06-14 14:35

糾眾毆民 金門警記大過調烏坵

2019-06-14 00:24

挾持人質主嫌不爽就開轟 小型軍火庫隨身

2019-06-14 01:49

人蛇團經馬祖入台遭逮 偷渡客「未見藍眼淚先掉眼淚」

2019-06-13 23:41

馬祖破獲台越中國際人蛇集團 逮20人

2019-06-13 20:06

男卡拉OK撿屍見女驚醒制止 他竟說「再一下子」

2019-06-14 15:02

台北霞海城隍廟今夜巡 警方派50多人力嚴控滋事

2019-06-13 18:06

台中男子疑心情不佳 跳樓摔落2樓遮雨棚送醫

2019-06-14 11:21

她上完大夜班上國道 撞到路面維修工一死一傷

2019-06-14 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top