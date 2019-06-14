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公寓樓梯間配線箱接了一條線 他懷疑被偷接網友幫解答

2019-06-14 13:43聯合新聞網 綜合報導

一名網友發現隔壁鄰居從公寓樓梯間的配線箱接線到家裡去，懷疑是遭到偷接，網友則解釋...
一名網友發現隔壁鄰居從公寓樓梯間的配線箱接線到家裡去，懷疑是遭到偷接，網友則解釋那只是牽電話線。 圖／翻攝自mobile01
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老舊公寓樓梯間牆壁都會有個配線箱，但大多數住戶並不會特別注意。一名網友表示隔壁搬來新鄰居，但他們卻從配線箱接一條線到家裡去，讓他覺得很奇怪，懷疑是否在偷接。不過網友幫忙解答表示這只是電信箱，可能線路有問題，所以才從外面拉明線到家裡。

原PO在論壇《mobile01》貼出照片說自己是住在公寓，最近隔壁搬來了新鄰居，有次他發現新鄰居從樓梯間牆壁的配線箱裡牽了一條線到家裡去，這條線就沿著牆壁、階梯邊，一直到屋內。因為他從來沒有看過這樣情形，上網查也查不到是什麼狀況，因此猜想是不是在偷接？他也上網詢問網友該向哪個單位檢舉，不過網友看了照片後，認為這並不是偷接，純粹只是接電話線而已。

有網友解釋「這是電話線，應該是這戶由這個電信箱到家裡那段線路有問題，又無法拉新線，只能從外面拉明線進家裡」、「樓梯那邊的箱子應該是電信箱，屬於公共設施吧」、「應該不會有人幹壞事還那麼明目張膽走明線的」、「開電箱看就知道是弱電（網路or電話），真的竊公電會從緊急照明的插座拉線進家裡」、「這是電信公司外包工程人員便宜行事施工的手法，如果你有疑慮不爽他這樣拉，打電話去該電信公司反應吧」。

不過也有人認為原PO大驚小怪，「你家電話費漲了再說吧。打個電話給電信公司不是更快嗎？」、「擔心的話直接問電信局就好啦！怕被竊聽或家用電話被盜用啊？」、「這年頭還有偷接盜打電話的嗎？我只看過徵信社接側錄器在這」；但有網友幫忙緩頰表示「樓主有警覺心非常好！自家公寓如果都不守望相助，只是自掃門前雪，哪天遭小偷也不會有人管」。

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