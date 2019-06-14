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一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32聯合新聞網 綜合報導

一名網友表示和友人同車出遊，但後來車主收到罰單並問大家是否要平分，讓他很傻眼。 ...
一名網友表示和友人同車出遊，但後來車主收到罰單並問大家是否要平分，讓他很傻眼。 圖／翻攝自「爆廢公社」
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相信有許多人都有這樣情形，一群好朋友開車出去玩，大家都會幫忙分攤車主的油錢或過路費，但如果車主違規被開單的話，也要平分支付嗎？一名網友在臉書「爆廢公社」上表示和朋友一群人開車出去玩，但開車的人因為違規收到罰單，事後問大家要不要平分，讓他覺得很傻眼，沒想到引起其他網友熱議，紛紛表述不同意見。

原PO表示當時一群人同乘一台車出去玩，後來開車的朋友收到一張罰單，才知道在高速公路上未依標線指示開車而違規，這名友人拍下罰單並PO到群組問大家「要平分嗎？」讓原PO看了很傻眼。他認為當初油錢、過路費大家都有幫忙分攤，而彼此交情不錯，不解為何友人開得了口？

貼文引起網友論戰，認為不應該幫忙分攤的人認為「他家的事情啊」、「交情好還會說要均罰單？」、「違規是他」、「為何要平分違規的費用，是大家認同的嗎？分攤是分攤油錢過路費，頂多是旅途中的耗損」、「搭客運被開罰單，乘客也不會幫司機繳啊」、「車亂開當然自己出」、「他超速撞死人賠償金也要平分？」

不過也有網友持不同看法，「我不知道你朋友狀況怎麼樣，但是爽都爽了該扛一下跑光光，我想也是差不多是這樣吧，也是要看你自己本人覺得對方對你來說多重要」、「一起出去玩，我會給」、「我會給，但是如果是我被開我不會跟大家收」、「其實我會欸，出人又出車還平分油錢，開車真的難免會有意外」、「開車的人真吃力不討好」、「一起分是會花你多少錢啦」、「以後都自己開車吧，這樣就解決了，一人開一台」。

罰單

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