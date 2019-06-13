怎判斷狐狸精？ 大小S神解析：說出這3個字就是！

2019-06-13 17:32 聯合新聞網 綜合報導



大小S談論有關「狐狸精」的話題，網友大喊中肯。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

曾經神預言小嫻離婚、和鈕承澤是強暴犯的小S，近日又被網友挖出14年前影片，大小S談論有關「狐狸精」的話題，網友比對藝人謝忻和阿翔外遇事件後大呼：完全中肯！

有網友找到14年前，大小S在主持《娛樂百分百》時聊到狐狸精議題，他們提到一般大眾對於狐狸精的印象是擁有天使臉蛋和魔鬼身材、總是楚楚可憐，但小S卻說有種女性看起來沒有攻擊性、喜歡跟自己男友聊車子這類話題的女生才是狠腳色，她說這種女性看到正宮還會大方說「我跟妳男朋友是好哥兒們」。

大小S一致認同：「沒有別的，只要提到『哥兒們』這3個字，她就是狐狸精。」大S更說，如果只是「乾妹妹」還好解決，罵兩句人就被趕走了，但會大剌剌跟男性肢體接觸、自稱「哥兒們」的女生，這種人正宮最該防備。小S直言：「如果妳周遭現在正出現哥兒們的話，妳被劈腿了！」

「因為是哥兒們，所以可以做很多事。」小S認為很好的朋友只能稱「好朋友」或「像家人一樣」，所以不會有純粹的哥兒們。兩人最後也緩頰，強調這種區分方法可能還是太極端。

大小Ｓ的解說如今對照阿翔和謝忻過往否認外遇，總是互稱兄弟的說法，讓網友忍不住大呼「完全中肯，認同！」

大小S14年前在節目中談論狐狸精的特徵。 圖／擷自優酷 分享 facebook