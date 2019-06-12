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媽媽撿骨灰甕拿來裝醬菜 女兒無奈：還撿過充氣娃娃

2019-06-12 15:13聯合新聞網 綜合報導

一名阿嬤常外出撿回收，撿一堆物品回家，有天晚上她請女兒拿出她浸的一甕竹筍，沒想到...
一名阿嬤常外出撿回收，撿一堆物品回家，有天晚上她請女兒拿出她浸的一甕竹筍，沒想到女兒看到差點昏倒，因為這甕居然是「骨灰甕」，令她相當傻眼。圖擷自「爆怨公社」
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老人家總是比較節省，舊的物品捨不得丟，會一再重複使用直到壞掉為止。一名媽媽常外出撿回收，撿一堆物品回家，有天晚上她請女兒拿出她浸的一甕竹筍，沒想到女兒看到差點昏倒，因為這甕居然是「骨灰甕」，令她相當傻眼。

一名網友在「爆怨公社」發文，自己的母親常外出撿回收，只要一出去就會撿一大堆回家，她表示「愛環保我不反對」，但有天晚上媽媽突然說她有浸一甕竹筍，要她拿來燉肉，不料看到甕後，原po差點暈倒，因為這甕居然是「骨灰甕」，她詢問母親後，母親卻說，「啊我就看它很乾淨就撿回來裝醬菜啊，已經裝一年了，應該很香，趕快去煮啦」，令原po相當無奈。

根據「ETtoday新聞雲」報導，被問到骨灰甕現在是否還裝著竹筍，原po表示，「嘿啊！不然我臨時也沒東西可裝，就這樣放著」，再問到除了骨灰罈是否還撿過其他奇怪的東西回家，原po表示，還撿過充氣娃娃說可以給29歲的孫子玩。

網友紛紛表示，「吃不下去，好恐怖唷」、「我佩服老人家的想法…」、「順便補鈣啦」、「老人家愛物惜物啊XD」、「千萬不要問老人家，東西哪來的，你會怕」、「可能有意識界的朋友加持～」、「會不會有個聲音問妳，筍干好吃嗎？」、「骨色骨香…」、「有靈魂的一道菜…」。

一名阿嬤常外出撿回收，撿一堆物品回家，有天晚上她請女兒拿出她浸的一甕竹筍，沒想到...
一名阿嬤常外出撿回收，撿一堆物品回家，有天晚上她請女兒拿出她浸的一甕竹筍，沒想到女兒看到差點昏倒，因為這甕居然是「骨灰甕」，令她相當傻眼。圖擷自「爆怨公社」
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