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小碎冰換小碎辣… 鹹酥雞店員一招報復飲料店店長

2019-06-12 10:42聯合新聞網 綜合報導

網友買飲料要求去冰，拿到飲料時卻在封膜下完全看不到飲料和珍珠，只有滿滿的冰塊，跟...
網友買飲料要求去冰，拿到飲料時卻在封膜下完全看不到飲料和珍珠，只有滿滿的冰塊，跟店員反應後，卻表示「去冰還是會有小碎冰」。聯合報系資料照
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現在飲料店五花八門，甚至會大玩創意吸引消費者，然而有許多飲料店有個商業模式，當客人要求去冰時仍會加一些冰進去，或是要加錢才能完全看不到冰塊的蹤跡。

一名網友在「Dcard」分享他報復飲料店的過程，他最愛喝知名連鎖飲料店「清心」的飲料，但有次他要求去冰，拿到飲料時卻在封膜下完全看不到飲料和珍珠，只有滿滿的冰塊，跟店員反應後，店員卻表示「去冰還是會有小碎冰」，喝完飲料後，杯中還是滿滿的冰塊，完全不是店員口中所說的「小碎冰」，所以原po打算計畫報復這家店的店員。

原po把清心老闆的長相和方元十里內清心店長及店員的長相全部記下來，把他們深深印在腦裡，直到有次有位清心店長來買他工作的鹹酥雞，詢問是否要加辣，清心店長表示不要辣，原po仍然加了辣後交給他，吃了後向原po反應怎麼有加辣，原po理所當然地回答「我們的辣還是會有小碎辣哦，下次請點完全去辣」，說完這句的當下，原po內心是滿滿的痛快，他最後也呼籲滷味、火鍋、各夜市小吃和他一起發起這項革命。

網友紛紛爆笑，「完全符合正常人類邏輯」、「這很可以」、「沒毛病」、「我喜歡你的報復，很廢很好笑」、「笑死，我愣了五秒才反應過來」、「支持你！！！！不推不行」、「可以，這邏輯很清心」、「越看越覺得小碎冰是神邏輯」。

有網友認為「幹嘛這樣，又不是店員認為該加這麼多冰塊的」，也有在飲料店工作的網友表示客人點完全去冰非常麻煩，「要特別把冰塊瀝掉，有坐過手搖的大概就知道去冰跟完全去冰的做法差別了」。

手搖飲料

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