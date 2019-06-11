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這些姓氏訂位好困擾 「ㄤ先生」氣炸

2019-06-11 16:02聯合新聞網 綜合報導

有些姓氏到餐廳訂位很困擾，跟店員說明「怎麼寫」解釋到心累。 示意圖／聯合報系...
有些姓氏到餐廳訂位很困擾，跟店員說明「怎麼寫」解釋到心累。 示意圖／聯合報系資料照
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一名尤姓先生在網路上抱怨，由於姓氏較少見，當他打電話到餐廳訂位時，沒想到店員傻傻搞不清楚，誤稱為「劉」先生，而後糾正後又被另一位店員稱呼為「ㄤ」先生，讓他相當傻眼。

這名尤姓先生在臉書《爆廢公社二館》上表示，在他打電話到餐廳訂位時，最初店員一下將他登記為「劉」先生、一下又登記為「游」先生，他只好補充說明「怨天尤人的尤、ㄅㄆㄇㄈ的ㄤ右上角一個點」。當該家餐廳再次打電話來確認訂位事宜時，令一個店員卻稱呼他為「ㄤ」先生，讓這名尤先生氣得大罵髒話。

除了這位尤先生，還有一名臧姓女網友也有類似經驗，往往店員都會把「臧」聽成「弓長張」，因此她必須特別註明為「西藏的藏沒有艸字頭」，有時店員還會分不清念法，把「ㄗㄤ」念成「ㄗㄤˋ」，讓她無奈地說「有時候真的懶的解釋，心很累的時候，我也就算了，你說哪個就哪個吧…」。

還有一名殷姓網友回應「常遇到，先生貴姓？我姓殷...到餐廳看到 英、音」，其餘網友說「我有個朋友姓宏，他回答都會回寶蓋宏，結果店員寫寶先生」、「男友姓官，每次跟店員講官員的官，永遠都會變成『關』」、「我姓薛，我都拿過來自己寫，因為不是寫一半卡住，就是寫成『蒒』」。

有些姓氏到餐廳訂位很困擾，跟店員說明「怎麼寫」解釋到心累。圖擷自／爆廢公社二館
有些姓氏到餐廳訂位很困擾，跟店員說明「怎麼寫」解釋到心累。圖擷自／爆廢公社二館
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有些姓氏到餐廳訂位很困擾，跟店員說明「怎麼寫」解釋到心累。圖擷自／爆廢公社二館
有些姓氏到餐廳訂位很困擾，跟店員說明「怎麼寫」解釋到心累。圖擷自／爆廢公社二館
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