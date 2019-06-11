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新車遭三寶「開著車門倒車」刮傷 不道歉還回幹話：久了都會刮傷

2019-06-11 15:30聯合新聞網 綜合報導

一名網友的新車被另名車主倒車時，不慎刮花，請警方到場處理。圖擷自爆怨公社
一名網友的新車被另名車主倒車時，不慎刮花，請警方到場處理。圖擷自爆怨公社
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倒車不小心刮傷別人的車，不僅未道歉，還很風涼的說「久了都會刮傷」等幹話，一名車主就遇上這種「三寶」行為，氣得PO文抱怨，眾多網友回應，遇到這種「告到底」就對了，「台灣就是太多這種人」。

網友的車子遭刮花。圖擷自爆怨公社
網友的車子遭刮花。圖擷自爆怨公社
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一名暱稱Ching-Yu Yen的網友在《爆怨公社》PO文表示，自己的車好端端的停在停車格中，竟然遇到「三寶」一邊開車門一邊倒車，三寶因風太大一時沒抓緊車門，結果自己才牽半年的新車就被刮花了。

網友Ching-Yu Yen問三寶要怎麼處理此事，沒想到三寶竟回「你說那個沒關係啦，久了都會刮傷…」，令車主傻眼。更離譜的是，三寶車上載有兩名老人，其中一人還抱怨「搞這樣都沒心情去玩了！」原PO心想，連假第一天就遇到這種事，好心情就被三寶的「不小心」給毀了，到底是誰才沒心情去玩啊！

事件未完待續，此時，三寶車上的另一名老人開口了，「你新車有保固有全險不用擔心啦！」、「保險公司跟你要錢要去法院裁定折舊問題…」一副「完全不我的錯」的態度。原PO寫道，如果大家好好說話處理，原本不想太計較，但也不會自己笨到跑去出險，難道「下次保費提高你是要幫我出錢逆？」氣對方盡講一些幹話，也只好按照程序報警處理了，一切照程序走。

貼文一出，三寶的誇張行徑也惹怒眾網友，表示這樣的態度只能「告到底」、「遇到這種幹話王真的要給他踢踢鐵板」、「台灣就是被這些三寶搞爛」。還有網友質疑「邊開車門邊倒車，這哪招？」、「因為要對線嗎？」、「午告北七（有夠白痴）」。

車禍理賠三寶

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