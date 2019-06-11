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不捨清潔人員大雨中掃垃圾 網友怒：亂丟垃圾者抓到鞭刑

2019-06-11 11:31聯合新聞網 綜合報導

一名清潔人員在大雨掃除大街上的垃圾，讓網友不捨。圖擷自爆怨公社
一名清潔人員在大雨掃除大街上的垃圾，讓網友不捨。圖擷自爆怨公社
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氣象局近日發布大雨特報，清潔人員仍須冒雨執勤維護市容，一名網友拍下清潔人員在大雨中辛苦的掃除街上的垃圾，不禁感慨抱怨批隨地丟垃圾的人，「看看吧！人家是怎麼幫你擦屁股的」，引起其他網友認同，直嘆「品德教育失敗」、「支持亂丟垃圾抓到鞭刑」。

一名網友在《爆怨公社》PO出一段影片，畫面中一名身穿雨衣的清潔人員，在大雨中拖著推車沿路清理街上的垃圾，原PO不捨清潔人員的辛苦，要那些隨地亂丟垃圾的人，看看「人家是怎麼幫你擦屁股的」。

由其他網友留言可知，地點是在豐原中正路，這位清潔人員在大雨中為維護市容整潔辛苦付出，令網友們感動表示「真的辛苦了」，並質疑丟垃圾者「不要亂丟有那麼難嗎？」、「我們的品德教育真是失敗啊」、「支持亂丟垃圾抓到鞭刑」。

但也有網友真心建議，清潔人員「可以穿的更亮，或配載LED燈具」，尤其是在雨天，容易因天色昏暗、視線不明導致危險意外，一名網友表示自己的母親曾做過清潔人員，只要母親一出門上班就令她緊張，還常常偷跑去工作地點探視，慶幸母親現已辭職，另一名網友述說擔任清潔人員的大伯，清晨工作時被酒駕的舞廳小姐撞及，當場沒了生命跡象，感嘆掃街的清潔隊員「真的是吃力不討好的工作」。

清潔隊員

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