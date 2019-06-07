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搭機睡一半聞惡臭！睜眼驚見韓國大媽竟高舉臭腳

2019-06-07 12:29聯合新聞網 綜合報導

韓國大媽將鞋子脫掉，高舉臭腳。圖／取自臉書社團「爆怨公社」
韓國大媽將鞋子脫掉，高舉臭腳。圖／取自臉書社團「爆怨公社」
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沒有公德心的觀光客不分國界！一名網友自韓國釜山搭機回國，工作疲倦不堪的她，便在位子上瞇眼休息，睡到一半卻突然聞到一陣惡臭，睜開眼睛才發現是坐在她右邊的韓國大媽竟脫下鞋子，光腳跨在椅子上，她崩潰的說，真的臭到吃不下飯、睡不著覺，後面的旅客也不堪其擾，只好狂噴香水。網友留言「隔著螢幕都聞得到味道」、「沒水準不分國籍」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示自己2日從釜山出差完搭機回台，一名韓國大媽坐在她右邊的位子，由於工作很累她便闔眼睡覺，睡到一半卻突然聞到很臭的味道，睜開眼睛一看，發現隔壁大媽竟把鞋子脫掉，右腳甚至放上椅子，朝向該網友，她直說「我懂了這一切的緣由，腳也太髒了吧」。

該網友說，由於隔壁大媽腳真的很臭，她只好斷斷續續的憋氣，隔壁大媽甚至放任自己的女兒，把雙腳擺在餐桌上也無動於衷，讓她真的臭到吃不下飛機餐，坐後面的旅客也聞到味道，拿出香水與香氛狂噴猛噴後，才稍微比較好呼吸，她直說「差點無法活著回台灣」，且向空姐反應後，空姐也無可奈何。

其他網友表示「韓國的香港腳」、「真的噁心」、「搭機必備口罩」、「超沒禮貌」、「很多韓國大媽都這樣」，也有網友搞笑的說「妳也脫，跟她拚了」。還有網友曾遇過，隔壁乘客似乎吃壞肚子，每幾分鐘就放一個無聲屁，味道也是十分濃厚。

韓國
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