連堆高機、吊桿車都考上！正妹擁4證照卻遭酸 網友全力挺

2019-06-06 11:14 聯合新聞網 綜合報導



一名正妹考取多張證照和駕照，讓網友大讚太厲害。 圖／賴美樂授權使用 分享 facebook 原PO因為考取多張證照引來酸民眼紅。 圖／賴美樂授權使用 分享 facebook 在職場上擁有證照等於是比別人多了許多利器，一名正妹幾年前開始就陸續考取了大型車、重機駕照，甚至還擁有堆高機、吊桿車證照，讓許多人大讚真是太厲害了！不過雖然有人讚賞，卻也有人很眼紅，酸她「考證照很了不起喔」，甚至還嗆她是人妖，讓這名正妹忍不住抱怨為什麼要歧視女性？

這名正妹在臉書「爆怨公社」PO出自己擁有的4張證照，從民國102年起在軍中時就考到大型車駕照，之後陸續還考取堆高機、吊桿車（移動式起重機操作-伸臂可伸縮）、重型機車等證照駕照，讓人嘆為觀止。不過有網友看到她去考這些大多是男生才會考的證照，開始酸言酸語地嗆她「妳是人妖喔？不男不女」、「考證照很了不起喔」，讓原PO看了很生氣，忍不住抱怨「為什麼要歧視女性？為什麼女生考這些證照叫人妖？你才人妖，你全家都人妖」。

許多網友大讚原PO太強，「女漢子！不輸男人」、「也是有很多女生考，她們都很厲害很帥，妳很棒加油」、「考到真的很強啊」、「軍中考到大車！厲害」、「狂！請受小弟一拜」、「好強，我只有職業大客車贏妳，其他我都沒有」。

還有人力挺幫忙讚聲「別理酸民了，他考不起也考不上」、「這叫專業，職業不分男女」、「無法接受自己比妳爛的事實」、「直接提告毀謗公然侮辱了」、「因為自己沒本事，只能靠酸別人滿足掩蓋自己的無能」。

原PO是名漂亮的重機正妹。 圖／賴美樂授權使用 分享 facebook