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只剩活狗頭？網民被超驚悚相片嚇倒 主人：角度剛好啦

2019-06-05 22:45香港01 記者何慧燕／報導

近日一張「狗頭照」就引起網民連連驚呼。圖擷自淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹 臉書
近日一張「狗頭照」就引起網民連連驚呼。圖擷自淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹 臉書
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怎會只剩狗頭？放心，這既不是虐畜也不是靈異現象，只是角度問題。近日台灣facebook專頁「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」的一張「狗頭照」引起網民關注，嚇得不少粉絲直言「毛毛的」，其主人則解釋是角度問題，剛好遮住身體，才變成了驚悚事件。其實主角「歐妹」個性鬼靈精怪，經常出其不意，深得不少粉絲喜愛。

在主人上載的照片中，只見一個黑色的狗頭趴在椅子上，頭以下的身體完全消失，但其表情卻輕鬆自苦，沒有痛苦的感覺，眼睛更直視前方。「狗頭照」嚇倒一眾網民，直言「太可怕了，太靈異了」、「乍看之下，以為是標本」、「滑下來心跳瞬間漏了好幾拍」、「有點毛毛的」；有網民大讚女主人如魔術師般變走身體，只怪趴下的角度太剛好，笑言這是歐妹新絕招「嚇人」。

主人接受《香港01》訪問時憶述，當時打算幫愛犬「歐妹」拍生活照，而當時牠半躺在椅子上，沒料到拍着拍着就整個趴下，頭剛好遮住身體，就變成了驚悚的「狗頭照」。

主角「歐妹」見到自己的照片也茫然一片。圖擷自淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹 臉書
主角「歐妹」見到自己的照片也茫然一片。圖擷自淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹 臉書
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「狗頭照」嚇倒一眾網民，直言「太可怕了，太靈異了」、「乍看之下，以為是標本」、「滑下來心跳瞬間漏了好幾拍」、「有點毛毛的」；有網民大讚女主人如魔術師般變走身體，只怪趴下的角度太剛好，笑言這是歐妹新絕招「嚇人」。

1歲的古靈精怪歐妹與2歲的哥哥葛格嘎逼住在台灣，主人形容歐妹是個「屁小孩」，常常做一些出其不意的事，為了得到葛格的關注，不惜欺負、捉弄哥哥；而嘎逼個性溫和淡定，脾氣非常好，處處包容讓妹妹欺負，形容他是個「寵妹狂魔」。

延伸閱讀：

日男喝醉不醒人事　被狗狗瘋狂「法式熱吻」　網民爆笑：舌吻高手

小黃狗打針後成面腫晒　眼神超哀怨　鄰居哥哥：抱歉我笑了

文章授權轉載自《香港01》

靈異香港魔術師
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