炒飯裝到餐盒炸裂+水煮蛋只賣50元 網驚：老闆菩薩轉世嗎

2019-06-04 11:13 聯合新聞網 綜合報導



「爆炸炒飯」一份只要50元，網友讚老闆超佛心。圖擷自 舞食旅台灣。amos的走跳日常 分享 facebook

低薪時代省錢難，生活開銷連飯錢都得精打細算。高雄楠梓一家小吃店的炒飯，飯量多到快要撐爆便當盒，還附上一顆水煮蛋，更驚人的是一份只賣50元，超佛心的價格，讓吃過的人直呼「爺爺（老闆）是菩薩轉世嗎」。

臉書粉專「舞食旅台灣。amos的走跳日常」PO出數張便當照，每一盒的飯量都滿到快要撐爆紙盒，讓人不知該從哪裡開始吃起，深怕一下手飯粒會掉滿桌。照片顯示，炒飯包含肉絲、蝦仁、炒蛋、蔥花，紮實的飯量厚度，幾乎是便當紙盒的兩倍高，竟然還有一顆水煮蛋。據原PO形容，炒飯吃起來有鹹香味，近似家裡會炒的那種家常味，吃完飯再吞下那顆水煮蛋，「快飽到天庭蓋了」。

原PO表示，這間佛心炒飯店位於高雄楠梓區壽豐路上，沒有店名、不定期休息，判別是否有營業的方法就是，看「門口有沒有擺桌椅」，買飯的當天，老闆又多送了一顆水煮蛋，讓原PO決定以後月底沒錢吃土時，要來這裡買一份炒飯分三餐吃。

貼文引來曾吃過這家的炒飯的網友回應，「價格真的太佛心了」、「以前大學時都說是山東炒飯」、「阿公是外省人」，還有人想起老闆似乎曾經中風過，「希望阿公身體勇健，這樣可以一直吃炒飯」。