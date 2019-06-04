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感受很差該投訴嗎？ 他拍員警「躲」樹下取締引論戰

2019-06-04 10:02聯合新聞網 綜合報導

一名網友日前下班時間路過一棵樹，看見員警「躲」在樹下取締違規，影片中可以看到車陣中機車騎士跨越雙黃線時，警察連拍了好幾張。而這名網友當時站在員警後面將這個畫面都錄了起來，並po在爆料公社說，看到員警用這樣子的方式取締「讓我感受很差，該不該投訴？」

他表示，若車輛跨過雙黃線當然違法在先，但碰到下班時間交通擁擠時真的很兩難，他知道警察大人辛苦，但為什麼要這麼沒尊嚴地像忍者一樣躲在樹下，到底是為了正義還是為了業績？

他也為跨到雙黃線又被偷拍照的機車族們抱屈，「繳稅月又要繳罰單辛苦了！」該位網友坦承雖然他自己可能也是位「正義魔人」，但到底要不要打給1999或公布員警編號？是該稱讚他還是投訴他？

不料，此po文一出，引來諸多其他網友在底下留言砲轟。有人直接嗆說，「你以為你會得到大家的認同，結果你只是被瘋狂洗臉還是個自以為逆向合理的三寶。」

還有人贊同員警拍得好，這樣才對得起守法乖乖在車陣中排隊等待的人。「交通擁擠就可以逆向？我也是醉了」、「如果順向車輛被逆向車輛撞到誰負責，到底是什麼心態？」、「支持你打1999，員警是依法行政，看你是要投訴他哪一點？」

更有人表示，員警真的很可憐，正確執法還要被質疑，而且從影片中可發現員警身上還穿著反光背心，非常明顯，這也讓其他人反問po文的網友說，「你對躲這個字的定義是不是和大家不太一樣呀？」另有人說最近天氣愈來愈熱，看到員警取締違規這麼辛苦，下次若看到，會請員警喝一杯飲料！

網友站在員警後面拍下其在下班交通尖峰時刻，站在樹下取締違規的照片。圖擷自爆料公社
網友站在員警後面拍下其在下班交通尖峰時刻，站在樹下取締違規的照片。圖擷自爆料公社
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