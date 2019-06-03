98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

2019-06-03 16:35 聯合新聞網 綜合報導



一名網友分享，98歲的外婆早在20年前就替自己的身後事做好萬全準備，前衛觀念讓人忍不住讚嘆「外婆好猛」。示意圖／ingimage 分享 facebook

近年來，大眾對生死議題的接受度提高，有些人甚至會提早為自己的身後事做打算。一名網友就分享，他的外婆98歲時因病過世，家人在替她處理後事時才發現，外婆早在20年前就已經替自己準備好骨灰罈、訃聞，連喪事的形式、遺產的分配也早已交代清楚，甚至開了一個「喪葬專戶」，讓網友忍不住直呼「外婆好猛」。

近日，有網友於《批踢踢實業坊》上分享爸爸對於身後事的看法，引發熱議，其中一名網友認為後事應該提早交代好，並分享了自家外婆的經歷。這名網友回憶，98歲的外婆確定在醫院放棄急救之後，晚輩們便先行回到老家做準備。

此時，一名住在對門的伯伯從家中拿出一只外婆20多年前寄放的皮箱，裡面滿是辦理後事需要的衣物和老人嫁妝，接著，另一名婆婆也從家中搬出外婆2002年就買好的骨灰罈。而當晚輩想要聯絡師父來辦法會時，鄰居們則表示，原po的外婆多年前就和道場預約好師父了，不需家屬或葬儀社另外聯繫。就連訃聞也早由擔任教師的大舅舅擬好稿，並交代開印刷廠的二舅負責印出。而靈骨塔位，原po外婆也早在75歲時就買好做準備。

最後，原po一家人只和葬儀社租借了一輛靈車、一口棺木和一座遮雨棚，總花費不到6萬元。更讓原po驚訝的是，外婆過世前已經準備好一個專用戶頭，用來支付自己的喪葬費用，而土地、房子、首飾等財產的去向，則白紙黑字寫好放在神桌底下，一切都準備就緒。

對此，原po忍不住直呼「外婆好猛」，還開玩笑表示「我擔心葬儀社會說這攤他們不做了」。網友們看完之後，則留言稱讚原po外婆的觀念非常前衛，「外婆心思縝密，20年前就準備好東西，猛」、「強者，身後事自己決定」、「嘆為觀止，通常都極其忌諱這個的，想提醒一下或提前諮詢本人辦後事的意願都怕被罵不孝」。