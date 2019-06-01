神似張柏芝！逆齡辣媽性感婚紗照讓網友戀愛了

2019-06-01 20:25 聯合新聞網 綜合報導



網友貼出40歲媽媽近日拍的紀念婚紗照，讓人直呼根本逆生長。 圖／擷自Dcard 分享 facebook

根本逆生長！一名網友貼出媽媽近日拍的紀念婚紗照，只見這位媽咪身穿白紗、黑禮服，容貌完全看不出是2個孩子的媽，另外穿著毛外套、白襯衫的照片更讓好身材一覽無遺，讓不少網友直呼「標準的美魔女」，驚訝這名媽媽看起來根本就像20初頭的少女。

網友在Dcard曬出媽媽的婚紗照，除了有白色禮服看出媽咪長相超逆齡，黑色低胸禮服則襯托出媽媽的傲人上圍，僅穿白色毛外套的照片更是讓臀部若隱若現，讓網友大讚「太美了」，好奇這位媽媽平常到底都是怎麼保養的，原PO則表示媽媽還沒20歲就生下她，平時注重保養，並搭配運動及飲食控制，才能成功凍齡。

網友們看到照片驚呼「這妳姊吧」，認為這個媽咪顏質高，神似藝人曾莞婷、張柏芝、陳思璇，簡直可以出道當藝人，甚至有不少人直接示愛，想和美魔女媽媽在一起，原PO也笑稱媽媽去學校時都會有同學誇「妳媽媽好年輕」，但她也表示媽媽平日主要在家打理家務，不用在外面奔波或許也是保養有佳的一個因素。

原PO也表示，媽媽除了保養得宜外，心態年輕可能也是凍齡的關鍵，許多網友不敢相信這位媽媽已經40歲，稱讚「是準新娘」也不為過，另有網友說「有種媽媽是別人的媽媽」、「別人的媽咪從來不讓我們失望」，笑稱自己甘願當原PO的爸爸。

日前也有一名日本逆齡家庭主婦，外表完全看不出已經50歲，不科學的美貌讓她在美魔女比賽紅極一時，她也透露自己很少外食，除了注重飲食的營養均衡外，日常保養及防曬更是缺一不可，日前也出書和大家分享她的保養撇步。

原PO表示媽媽平時注重保養，並搭配運動及飲食控制，才能成功凍齡。 圖／擷自Dcard 分享 facebook