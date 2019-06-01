男友帶失戀「女性朋友」同遊澎湖 一句話讓正宮秒心涼決定「放生」

2019-06-01 11:15 聯合新聞網 綜合報導



男友的回話，讓原PO心涼決定分手。 示意圖／Ingimage 分享 facebook 和男友的旅行多了他的女性朋友，妳可以接受嗎？一名女網友發文表示，端午連假要和男友去澎湖玩，但男友的女性朋友突然失戀，男友表示能否能讓她隨行透透氣，甚至因為太臨時決定無法多訂票，男友直接說「不然改去宜蘭」，女網友氣的說「不然我不要去，讓她跟你一起去」，結果男友「秒讀秒回」一句話，讓她心涼，也決定放生他。

女網友在Dcard以《身為女友最大的讓步》發文，原本計畫端午節連假和男友去澎湖玩，上個月已經把船票和房間訂好，但男友突然間跟她說要多訂一張票，看房間能不能加床，一問之下才知道是男友的女性友人跟她男友分手，想出去透透氣，因為聽到男友提說端午節要去澎湖，她才表示想要一起去。

原PO雖然不反對，但因為日期快到了又是連假，房間勉強可以，但船票根本不可能訂到多一張票，就算有，也可能是加班船，時間會差很多，很不方便。結果男友卻對原PO說「那不然我們不要去澎湖了我們改去宜蘭或是其他地方就好」，原PO表示不是不想讓她去「而是真的太臨時，我沒辦法處理」男友竟回「妳該不會是懷疑我們有什麼 不想讓她一起去吧？」結果男友開始已讀不回。

最後原PO傳訊息給男友說「不然我不要去，讓她跟你一起去」，結果男友秒讀秒回「嗯，那你自己在台灣好好休息」讓她瞬間心涼，最後提出分手，男友還表示「有這麼嚴重嗎？」讓原PO不知道該怎麼回，最後兩人分手，原PO把票轉給另一對情侶朋友，也表示自己當初是因為他帥才跟他交往，也說經過這次後不敢再挑帥哥了，如果大家說活該也接受。

網友看到也紛紛留言表示「可以搞成這樣的男的真的沒什麼好留戀的，哪有因為其他女生分手就把自己女友擺在一旁的道理」、「這該不會是那女生的陰謀吧」、「放生的好」、「幸好你還沒花錢就看清他的嘴臉！為了這個分手絕對不誇張，恭喜你省了一筆錢！」、「原po值得更好的人」。