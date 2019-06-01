機器秀逗他一個動作秒修復 收百元工錢遭客翻白眼

2019-06-01 10:04 聯合新聞網 綜合報導



男子到客人店裡修機器，竟因為收費問題遭人翻白眼。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

有專業技能就能謀生，但若是被人嫌棄，你會怎麼反應呢？近日，有男子在臉書上發文，男子表示客人請他到店裡修一台故障的機器，他打開內部檢查時發現，只是掉了一條管線，男子接回後跟客人收取百元費用，豈料客人竟大翻白眼，男子怒批「我才想翻白眼，有本事你自己來」，而其他網友看了紛紛留言挺原Po，並表示「花錢買專業啊合理」。

「有本事你自己來，沒本事就是花錢」原Po在《爆怨公社》上發文，他接到客人反應「機器要動不動，聲音怪怪的」，他檢查後發現，只是掉一條線而已，完事後與客人收取百元費用。

此時，客人詢問「有換什麼嗎？」原Po解釋「沒有，掉了一條線而已」，客人接著詢問「所以把線接回去要收幾百元」，原Po回應「來回路程加查修問題，幾百元只是貼走路工而已，你花錢買我的時間我的專業啊」，客人聽完翻了白眼，請櫃台將錢拿給原Po。

原Po表示，「我才想翻白眼咧，有問題不會自己查喔，問題只是幫你接一條線嗎，是幫你檢查機器好嗎，一點邏輯都沒有」，而網友看完紛紛留言「花錢買專業啊」、「下次別修太快」、「這樣客人被收貴了還很滿意」；不過，也有網友認為「應該明碼標價，只要到府無論修多少，都要加上門檢修的費用」、「下次先説明出門沒換東西就是1000元」。