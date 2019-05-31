親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年

好多人都收過！不忘台灣相助311 日本這家店老闆手寫感謝信

2019-05-31 21:47聯合新聞網 綜合報導

大阪燒店老闆十分感激台灣在東北大地震時的幫助，因此多年來送出多封親筆信給上門的台...
大阪燒店老闆十分感激台灣在東北大地震時的幫助，因此多年來送出多封親筆信給上門的台灣顧客。圖擷自/日韓旅遊公社
分享

一名女網友分享，她三年前到日本旅遊時，餐廳老闆得知她是台灣人後，在她離開前遞上「中文」的手寫信，感謝台灣在311東北大地震時對日本的幫助，讓她十分感動地說「這是我愛上日本的原因」，沒想到PO文一出，竟有不少人都收過同一封信。

2011年的311東北大地震時，台灣的總捐助金額高達200億日幣（約73億台幣），位列全球之冠，也是繼美軍後，第二支抵達的外國救援隊伍，為災區帶進首批救援物資。從此之後，不少台灣人在日本旅行，都會收到日本人的善意回饋。

這名女網友在臉書《日韓旅遊公社》中說，2016年時到日本旅遊，當年恰巧是0206美濃地震造成台南維冠大樓倒塌。一間大阪燒店的老闆知道她來自台灣後，在臨走前交給她一封手寫信，並彎腰說「謝謝台灣」，這封信她保留至今，也讓她對日本留下好印象。

而這封信吸引相當多網友留言，有人說自己也曾收到同一位老闆的手寫信「收到+1，剛回來，老闆很可愛」、「我也有」、「老闆很得意的說他門牌是海角七號」。

有人則是分享自己的類似經驗，表示「4月去大阪時，民宿接待人員也對我們深深鞠躬，並說謝謝中華民國8年前對日本的幫助，當下真的很訝異也很感動」、「我之前去名古屋，有個老爺爺走來說我的小孩很可愛，跟他說我是台灣人後，他突然很感動的握著我的手說，謝謝你們在地震的時候給我們那麼多的幫忙」、「我幾年前去北海道也是，當時在北海道市場的一間攤販前就插著台灣跟日本的小國旗，老闆聽到我是台灣遊客，直接90度鞠躬，還握著我們的手用中文對我們說謝謝」。

該封手寫信全文：

「2016年2月6日台南地區發生地震，對此，我們深感遺憾。2011年3月11日東北大地震、津波（海嘯的日文漢字），貴國多大援助，非常感謝，日本人不忘。PS聽說台南重建一切都非常順利，真是太讓人開心了。平成二十八年九月吉日」

大阪燒名店 きじ

地址：日本〒531-0076 Osaka, Kita Ward, Oyodonaka, 1 Chome−1−90 梅田スカイビル

大阪燒店老闆十分感激台灣在東北大地震時的幫助，因此多年來送出多封親筆信給上門的台...
大阪燒店老闆十分感激台灣在東北大地震時的幫助，因此多年來送出多封親筆信給上門的台灣顧客。圖擷自/日韓旅遊公社
分享

這間大阪燒店的門口有「海角七號」的門牌。圖擷自/日韓旅遊公社
這間大阪燒店的門口有「海角七號」的門牌。圖擷自/日韓旅遊公社
分享

大阪日本311大震
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

出國小費給「台幣」稱宣傳國家 根本反效果！

2019-05-31 18:27

網路流傳正妹護理師美照 本尊IG曝光秀出好身材

2019-05-31 14:02

店內滿座奧客騷擾餐廳客「吃飽沒快走」 老闆氣壞下逐客令

2019-05-31 10:59

幼稚園月繳1.3萬午餐吃「三明治+養樂多」 兒子回家狂喊餓

2019-05-31 09:14

破戒吃牛肉3片連衰3天 被託夢才知原因

2019-05-30 12:52

班長打完卡就回家！清潔隊員雇徵信社蒐證 環保局徹查

2019-05-29 16:53

點滴沒了他按鈴等10分鐘 護理師回「去喝水」網論戰

2019-05-29 12:18

端上桌他傻眼！要求加蔥花 麵店店員霸氣免費給

2019-05-29 10:37

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

竹北派出所Google評論宛如作文大賽 評比近5星

2019-05-27 22:16

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

日網友瘋傳神準「生命靈數」 美日韓領導人全是4

2019-05-27 13:18

媽媽推嬰兒車佔路邊車位 他怒：還手比X趕我走

2019-05-27 11:08

明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

2019-05-27 10:25

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

辣模看醫沒穿內衣 網友諷「沒腦只能露奶」挨告不起訴

2019-05-31 10:11

幼稚園月繳1.3萬午餐吃「三明治+養樂多」 兒子回家狂喊餓

2019-05-31 09:14

影／娃娃機大盜藏橋下涵洞度日 騎車現身被捕

2019-05-31 10:47

網路流傳正妹護理師美照 本尊IG曝光秀出好身材

2019-05-31 14:02

八通關古道又傳山難 山友滑落山坡陷昏迷待援

2019-05-31 15:04

高雄阮綜合醫院改選董事 副院長妻出席前遭毆成重傷

2019-05-31 17:39

又傳涉貪 屏東崁頂鄉長及鄉代會主席等4人遭收押

2019-05-31 16:04

桃園男子疑思覺失調狂吼家人 還造成兩分局4警受傷

2019-05-31 15:13

基隆「鬼廟」虎仔山淨因寺起火 濃煙罩基隆港

2019-05-31 17:20

「肇事逃逸」文義不清 釋字777號宣告部分違憲

2019-05-31 17:08

「我是主管就是不讓你休假」 消防隊員毆小隊長判拘役

2019-05-31 11:50

年薪1115萬 竟靠「分時度假」吸詐1.3億

2019-05-31 15:04

更生人謀職碰壁 徒步返家警伸援手

2019-05-31 10:44

高速公路上遭木板砸中擋風玻璃 網驚：絕命終結站

2019-05-31 12:40

店內滿座奧客騷擾餐廳客「吃飽沒快走」 老闆氣壞下逐客令

2019-05-31 10:59

鬼叔叔逼口交、打手槍還硬上 女童度過最黑暗的暑假

2019-05-31 08:28

出國小費給「台幣」稱宣傳國家 根本反效果！

2019-05-31 18:27

萬里翡翠灣小貨車、公車對撞 2男受困救出還有乘客傷

2019-05-31 09:12

頭屋中山街火警 47歲男子命喪火場

2019-05-31 09:07

阿嬤為年幼孫女洗澡 孫女說「我摸過老師的生殖器」

2019-05-31 13:27

北市老夫婦雙屍案 疑久病厭世 勒斃後自盡

2019-05-31 01:02

醉女下半身全裸倒路邊 色男挨告硬上喊冤：我只有偷舔

2019-05-31 13:17

越南茶藏400公斤安非他命來台 警破毒品走私集團

2019-05-31 16:03

肇逃釋憲案 大法官黃虹霞肯定聯合報：媒體為人民發聲

2019-05-31 17:10

比監視器神！警公開失物協尋心法 5招讓你變柯南

2019-05-31 09:00

酒店妹色誘脫衣…關鍵時刻男友闖進來 結果很意外

2019-05-31 12:47

「土豪哥」交保檢方提抗告 最高院駁回

2019-05-31 11:12

喝花酒被抓包！ 台北士林警備隊長遭調職

2019-05-31 19:23

影／熟女愛上詐團美軍上校 英語熱線頻說：SORRY

2019-05-31 13:31

掏空東亞燈具 中電前董周麗真重判12年罰金3億

2019-05-31 10:45

影／工業電扇鋸斷兩指爆血 警鳴笛急送工人就醫

2019-05-31 12:05

民宅火警奪父命 女送行者強忍悲傷接遺體

2019-05-31 07:17

酒駕修法／綠：政院版微調 藍：再犯致死最重死刑

2019-05-31 14:42

好多人都收過！不忘台灣相助311 日本這家店老闆手寫感謝信

2019-05-31 21:47

傳播妹夜店狂歡遭性侵？華裔美男涉餵毒遭起訴

2019-05-31 11:53

「被撞」離開吃肇逃罪 13年後等到釋憲：高興！

2019-05-31 21:03

林口貨車煞車失靈衝下山坡 一路剷平竹林才停下

2019-05-31 15:15

人夫和女同學關係「非比尋常」 手機性愛影片洩姦情

2019-05-31 10:46

半導體科技工程師與13歲少女嘿咻 被害人不追究獲緩刑

2019-05-31 11:08

兒子剛滿月就裝紙箱丟棄 生父愧疚瞞7年才曝光

2019-05-31 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top