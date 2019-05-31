出國小費給「台幣」稱宣傳國家 根本反效果！

2019-05-31 18:27 聯合新聞網 綜合報導



在國外旅遊住宿時，若小費給「台幣」想讓外國人認識台灣，小心可能造成反效果。圖擷自/486先生臉書 分享 facebook

在國外旅遊住宿時，於床頭放上小費給清潔人員乃國際禮儀，一般人會放當地貨幣或是美金，但若是放「台幣」以圖讓外國人藉此認識台灣，雖然立意良善，但小心可能造成反效果。

知名團購公司「486先生」負責人陳延昶在臉書發文，稱自己到世界各地經常用台幣作為床頭小費，原因是員工拿到還得去打聽這是哪一國的錢，「然後就會知道台灣」。網友見狀紛紛勸退這樣的做法，指出給小費是對房務人員的鼓勵與感謝，若是給非當地貨幣，不只是需要換幣而徒增困擾，還可能營造「不想給小費」的暗示，反而讓台灣在外國人眼裡的形象扣分。

網友表示「動機很好啦…但以曾經在美國當房務的經驗，這樣等於沒給，因為銀行換匯需要手續費，沒達到一定金額換根本划不來」、「沒宣傳效果反而還可能被討厭，說台灣房客很機車吧，台幣在其他國家換很辛苦，有的國家根本不能換，不太贊同這行為」、「說實話，這不是個好方法！原來做為給房務人員的鼓勵，變成了一種像不滿意服務而特意留下的惡作劇」、「世界各國就知道奧客來自台灣」。

整合網友說法，若是真的想行銷台灣，可以放當地貨幣後，再附上台幣紙鈔，或是留紙條向對方介紹台灣、代表台灣的紀念品等，都會比只放台幣造成房務人員的困擾好。