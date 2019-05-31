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店內滿座奧客騷擾餐廳客「吃飽沒快走」 老闆氣壞下逐客令

2019-05-31 10:59聯合新聞網 綜合報導

有網友遇到一對奧客母女，竟直接進店內趕客。示意圖／Ingimage
有網友遇到一對奧客母女，竟直接進店內趕客。示意圖／Ingimage
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奧客無極限！一名網友在臉書分享，她日前在午餐尖峰時段，遇到一家人想進店用餐，但當時店內已無空位，她便請客人至店外等待，豈料這對母女不只不願出店外，甚至分別質問店內客人「你們還要吃多久？」、「你們吃完了位子可以給我們坐嗎？」不只遭質問的客人傻眼，該網友也十分氣憤，當場痛罵「有尊重我的客人嗎？你們可以走了！」

一名網友在臉書發文，文章被轉貼至臉書社團爆怨公社」，她表示26日中午時段客人特別多，正好有一家人進來店內想要用餐，她向對方說明目前店內沒有位子，至少要等待30分鐘以上，可以到店外等待。

豈料該組客人中的一對母女，竟同一時間分別質問店內用餐客人，媽媽問快要吃完的客人「你們還要吃多久，要吃完了嗎？」女兒也問一組已經吃完，但尚未打算離開的客人「你們吃完了，位子可以給我們坐嗎？」遭質問的客人紛紛傻眼至極。

看到該對母女如此誇張行徑，該網友忍無可忍，多次要求該組客人至店外等待，奧客母女卻又向她怒嗆「你這什麼爛店，態度這麼差，怎麼會有人想來吃飯？」、「外面這麼熱誰想在外面等，幹嘛趕我們出去？」

該網友生氣得破口大罵，「你們不尊重我的客人，可以現在出去，不會再有你們的位子」，並不斷重複「你們可以走了，這裡沒有給你麼吃的東西」。最後該對母女就在一陣咆哮後離開。店內客人起身稱讚該網友「老闆我支持你，他們真的欠人修理」。

其他網友說，「遇到這種人趕走比較好，接待了後續問題一定很多」、「這已經不是髒話可以解決的了，是不是沒遇過壞人」、「應該叫輛拖吊車來把他們拖走」。有網友建議她錄音錄影，並嗆他們請問你要繼續站這等我叫警察。還是要離開找別間店鬧？」

奧客爆怨公社
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