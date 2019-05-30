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破戒吃牛肉3片連衰3天 被託夢才知原因

2019-05-30 12:52聯合新聞網 綜合報導

一名網友在3年前為幫乾媽祈福，開始忌吃牛肉。日前到一家韓式料理店用餐時，不小心吃...
一名網友在3年前為幫乾媽祈福，開始忌吃牛肉。日前到一家韓式料理店用餐時，不小心吃了三片牛肉，結果衰事連連。直到八爺向他託夢，才恍然大悟。圖／報系資料照
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不少民眾因為信仰、習俗等原因選擇不吃牛肉。一名網友在3年前為幫乾媽祈福，開始忌吃牛肉，近一年完全沒碰過牛肉。但日前到一家韓式料理店用餐時，不小心吃了三片牛肉，結果衰事連連。直到八爺向他託夢，「發生問題是要提醒你，不能吃就別再吃」，讓他警惕在心。

這名男網友在《靈異公社》表示，近日到一間韓國餐廳吃飯，誤把麵裡的牛肉片當成豬肉連吃了三片後，自己的生活就頻頻出狀況。先是為相機壞掉一事處理了兩天，又莫名其妙地和家人吵架，接著發現設備缺少零件，讓他心情低落。當男子思考問題源頭時，才想到自己似乎是在吃了牛肉後，開始變得諸事不順。

其實原PO在3年前為了幫乾媽祈福，決定忌吃牛肉，只有應酬場合會勉強地嚥下，但已經有近一年的時間都沒吃過牛肉。爆發衰事三天後，在空閒的補眠時間，他夢見八爺說，「過了3天了...終於發現問題囉！你原本就有體質問題，早該戒掉牛肉的，讓你出狀況是要提醒你，不能吃就別再吃」。

許多網友看完貼文，紛紛留言「我也不能吃，小時候因為白目偷吃，還摔車」、「只要一碰到我就會有症狀，頭暈、全身痠痛…等各種問題樣樣來」、「不吃牛 +1 ，吃了也狂衰」。但也有網友反應，「肉不是只有一種，吃豬肉、魚肉也可以啊」、「看人吧…每個人體質不同，我吃了一堆都好好的」。

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