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點滴沒了他按鈴等10分鐘 護理師回「去喝水」網論戰

2019-05-29 12:18聯合新聞網 綜合報導

一名網友老婆上午剛結束生產，下午時點滴沒了，到護理站尋找護士，沒想到護理站和病房...
一名網友老婆上午剛結束生產，下午時點滴沒了，到護理站尋找護士，沒想到護理站和病房不僅沒人，經過會議室時卻聽到護士們在聊天，護士出來後第一句話卻說是去喝水，令他相當憤怒。圖／ingimage
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護理師是非常辛苦的職業，但如果病人有緊急情況卻找不到人，會十分著急。一名網友老婆上午剛結束生產，下午時點滴沒了，他趕緊到護理站尋找護士，沒想到護理站和病房不僅沒人，經過會議室時還聽到護士們在聊天，護士出來後第一句話卻說是去喝水，令他相當憤怒，而這件事也引起網友正反兩方的論戰。

一名網友在「爆廢公社」抱怨，他早上才迎接三寶的到來，下午就發生一件令他快罵髒話的事情，原來是剛生產結束的太太點滴沒了，按了服務鈴等了十分鐘卻沒人來，所以原po就去護理站請護士，沒想到護理站空無一人，巡了病房後也得到相同的結果，直到他經過會議室時才聽到一群護士在嘻笑聊天。

原po走回護理站打算等她們講完，等了五分鐘終於有位護士出來了，沒想到卻跟原po說「我去喝水」，這句話令原本心情已經很無奈的他瞬間爆炸，憤而在網路上發文，直呼「喝水喝那麼久？灌肚猴喔？留個人很難嗎？」，他也補充，理解護理人員很辛苦，但是「要求留個人不過分吧！」。

Po文曝光後引起許多網友討論，友人同意原po的想法「真的太誇張，但如果多說，又會被說什麼不體諒醫護人員諸如此類的話，偏偏很多人又不自愛」、「混的太超過，需加強教育」、「罵護士會成為全民公敵哦！冷靜～冷靜！有問題直接投訴院長信箱」、「沒有人留在那裡本來就是很扯的一件事情吧！小聊一下當然ok啊，已經過了十分鐘，如果病人真的有緊急需求怎麼辦？」，也有網友聊到自身經歷「這讓我想到我陣痛的時候去產房結果櫃台沒人，我叫我老公去找結果都在吃午餐」。

不過也有網友認為應該體諒護理人員的辛苦，「醫護人員的辛酸不是你們懂得好嗎？留個人留個人，如果我上大夜一個人，是要留鬼喔？」、「請問護理師不能喝水？還有不要什麼事都要按呼叫鈴另外醫護不是服務業，真心希望健保趕快倒掉 台灣醫療環境已經夠好了」、「服務鈴？原來護理人員是服務生啊」、「點滴沒了就先關了啊！有必要那麼發火嗎？」、「台灣的健保就是養壞你們這些人…台灣的服務人員就是被奧客吃的死死…永遠都不知道別人的辛苦 只覺得自己是最偉大一樣…多體諒別人吧…」。

有擔任護理師的網友解釋，「當了10年的護理師，上班8小時可從來沒有沒事的時候啊。大家都出去顧病人做治療了，護理站裡當然沒人，會在護理站裡或是會議室的通常是上一個班延遲下班還沒走的人。」

護理師醫護人員
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