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日網友瘋傳神準「生命靈數」 美日韓領導人全是4

2019-05-27 13:18聯合新聞網 綜合報導

網友分析三位領導人的生命靈數，意外發現有共通點。圖擷自Twitter
網友分析三位領導人的生命靈數，意外發現有共通點。圖擷自Twitter
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對於占卜許多網友深信不疑，近日日本推特上瘋傳「生命靈數」演算法，網友算出日本首相安倍晉三、北韓最高領導人金正恩及美國總統川普三人的生命靈數，意外發現結果全是4，代表「能幹的領導者」，此貼文也遭到網友瘋傳。

日本網友在《Twitter》上表示「由命運的數字創造出性格」，並附上美日韓三國領導的運算結果，三人的生命靈數皆為4，代表為「能幹的領導者，但冷酷沒有人情味」，網友看了貼文直呼「神奇」、「很不尋常的結果」；不過也有網友認為「僅供參考」、「應該只是巧合」。

生命靈數計算方法：

將你西元出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1994年7月31日，則為：1+9+9+4+7+3+1=34，

然後3+4=7，生命靈數即為7。

生命靈數1

有才能運氣又好的人，但很膽小。

生命靈數2

聰明具有神準直覺，但個性急躁，不喜歡他人說閒話。

生命靈數3

很會照顧人又有藝術修養，但容易累積壓力。

生命靈數4

能幹的領導者，但冷酷沒有人情味。

生命靈數5

有自己一套想法及志向，但不擅長談戀愛。

生命靈數6

八面玲瓏又專一，無法原諒出軌。

生命靈數7

玻璃心且輕率，易隨波逐流。

生命靈數8

注重小細節有財運，但有時思想太極端。

生命靈數9

記憶力超強的天才，但常感到寂寞易出軌。

不少人看了結果直呼太神準。圖擷自Twitter
不少人看了結果直呼太神準。圖擷自Twitter
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也有人認為生命靈數不必當真。圖擷自Twitter
也有人認為生命靈數不必當真。圖擷自Twitter
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