媽媽推嬰兒車佔路邊車位 他怒：還手比X趕我走

2019-05-27 11:08 聯合新聞網 綜合報導



停車位難找，但也不能為了佔車位忘了規矩。高雄一名網友開車經過林森一路時，看到路邊一停車格上站著婦女及一輛嬰兒車，擺明是人肉佔位。在他開車經過時，對方還「手比個❌把我趕走」，讓他怒不可遏。

推著嬰兒車的婦人看到網友開車經過「「手比個❌」將他趕走。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

黃姓網友拍下了婦人推嬰兒車佔位的照片放上「爆怨公社」，該名婦人在路邊時一直拿著手機不放，顯然是在和開車的人聯絡，不久之後一輛暗紅色的轎車就開來停在車位中。網友批評佔用停車位是違法的，「這位開車的爸爸叫老婆跟小孩幫你做違法的事情，不覺得丟臉嗎？」、「這年頭停個車需要用兩條生命擋車嗎？」也痛批推著嬰兒車的婦人態度讓人不想禮讓。

隨後出動婦人小孩幫忙佔車位的紅色轎車出現，停在該路邊停車格中。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

網友們看了照片紛紛以「沒水準」、「壞人不分男女老幼」、「恥力全開」來形容人肉佔位的行為。一則留言「我家都是老公去找車位，老婆跟小孩去地點吹冷氣等」，許多人指責「丟妻小在路邊站算啥英雄好漢」。由於佔車位的罰款金額是300元，也讓人呼籲「被罰的錢可以繳很多小時的停車費」，建議花錢停停車場比較划算。

有些人提及對方是婦人小孩就讓她們好了，這種說法讓原PO不能苟同，「只要有婦女小孩在就該讓嗎？殺人放火天子也跟庶民同罪吧！」，而他的態度也得到網友支持「如果是我我也不會讓，拍照以後馬上打電話叫警察，不是有小孩有老人還是有孕婦都最大，不對的事就是不對」、「母嬰車位一定讓，一般車位看態度讓」，還有人說自己會開車到旁邊問讓不讓，不讓的話就好心的提醒她「車子停在外面很危險低，千萬不要離開視線唷～」。