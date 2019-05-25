被逼到惱羞！師父發功頭上有光嗎？信徒狂打臉：沒有

2019-05-25 10:19 聯合新聞網 綜合報導



台長瘋狂詢問信徒同樣的問題，但都被老實的信徒一一打臉。 圖／爆料公社 分享 facebook 近來網路上流傳一段傳教影片，自稱為「觀世音代言人」的盧台長，在台上對一名信徒傳教，多次發功展現神力，問信徒是否看到佛光，沒想到這名信徒說話太老實，被問了好多次都堅持「沒有」，最後台長惱羞，直說「孺子不可教也」場面尷尬又好笑，網友看完也笑翻，直呼「神棍終於碰到對手。」

網友在臉書社團《爆料公社》PO上這段影片，在一個大型的傳教場合中，盧台長正在問底下一名信徒「台長頭上有光，你有看到嗎？」信徒左看右看，露出百般不得其解的表情，老實的回答「看不見」，台長多次連問後都得到相同答案，最後甚至叫他「先把眼睛閉上再睜開看看」，但信徒連忙回答：「有…有電燈的反射光」，讓其他信徒也忍不住笑出來。

後來盧台長又試圖是用「隔空運功」招數，又再向這名信徒提問，問他有沒有信心將自己的並看好，然後變舉手做出一個疑似「發功」的動作，但信徒還是很老實的回答「沒有(信心)」還補了一句「實事求是」，台長還落話「等等，我馬上讓你回答有，你有沒有信心啊？」但最後信徒仍是回答「沒有」。

最後台長被打臉到惱羞，直說「「孺子不可教也，耗掉我這麼多的精氣神。」180秒的影片台長都在鬼打牆問同樣的問題，並期望信徒能回答自己滿意的答案，但老實的信徒卻很淡定的打臉他，整段影片也讓許多網友笑到不行「神棍終於碰到對手」、「別再為難老人家了」、「這是來踢館的吧！」