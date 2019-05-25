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上班行程全泡湯！紅納智捷停門口卡死BMW 報警結局超意外

2019-05-25 09:38聯合新聞網 綜合報導

網友的BMW被一輛紅色納智捷擋住去路，結果報警的結果是沒違規，他無奈表示上班行程...
網友的BMW被一輛紅色納智捷擋住去路，結果報警的結果是沒違規，他無奈表示上班行程都因此泡湯。 圖／mobile01
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一名BMW的車主在網上發文，表示自己的車子停在鐵皮停車場，要離開的時候發現一輛紅色納智捷轎車停在門口，擋住了他的去路，打車上留下的電話也無人接聽，讓車主氣得報警處理，但最後的結局竟然是「並無違規」，引起許多網友討論。

網友23日在論壇Mobile01貼文並附上照片說，自己的BMW停在停車場，要出去的時後卻發現出口停著一輛紅色納智捷，擋住了將近半個出路，怒控「可以不要你的方便造人別人大大的不便，因為這樣上班行程全泡湯了。」

因為聯絡不上車主，原PO便氣得報警，卻得到警察回覆「因為不算實質上的違規，也只能依車籍地址通知當地派出所請車主移車」，但原PO認為「車主有留聯絡電話，但打了都沒人接，找警察也不會有效果吧！」

有網友認為「沒辦法，道路上沒有禁停標線，警察沒有辦法執法取締拖吊」、「會停這樣，代表他心裡只想到自己。」、「查了一下，有收費的停車場真的要登記才可營業，這種小小停車場八成沒去登記，也難怪被檔到門口警察無法管了。」

有網友認為這個寬度應該過得去，但原PO則認為「感覺也是有機會過，但我不想嘗試，真的A到還要賠償紅車，我哪受的了。」

從BMW的角度看，要過去的確有點困難。 圖／mobile01
從BMW的角度看，要過去的確有點困難。 圖／mobile01
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