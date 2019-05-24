正妹穿熱褲露美腿逛街 路人阿姨看不慣竟臭罵

2019-05-24 18:13 聯合新聞網 綜合報導



這名正妹穿著T恤、熱褲逛街，在路上竟然被阿姨嗆罵。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」 分享 facebook 夏天到了，許多女孩們喜歡穿著短裙、短褲等清涼服裝外出，這樣普通的裝扮仍然會讓一些稍有年紀的長輩看不慣。一名長髮飄逸，長相清秀的正妹在臉書上表示日前到台北遊玩，當時她穿著T恤和牛仔熱褲，露出一雙白皙大腿，沒想到卻聽到有個路人阿姨用台語說「如果是我女兒穿這樣，一定給她貢死（一定把她打死）」，讓正妹聽了很無言，「穿這樣不行嗎？」

正妹在臉書「爆廢公社公開版」寫道，前幾天上台北玩，當時她穿著黑色短袖T恤，下半身穿著抽鬚牛仔熱褲，搭配一雙白色布鞋，露出白皙大腿，在路上逛街。突然聽到身後有個阿姨用台語說「如果是我女兒穿這樣，一定給她貢死」，因為當下只有她一個年輕女生，其他都是阿姨們，所以原PO很清楚是對著她講。

她原本想回頭告訴對方自己聽得懂台語，但又怕讓那位阿姨太尷尬，只好作罷。只不過這樣稀鬆平常的裝扮在街上隨處可見，讓她不解的說難道這樣穿也不行嗎？網友也看不下去，認為這名阿姨管太多，「通常這話都是沒生女兒的阿桑說出來的」、「這樣很正常吧？不只台北，台灣各地很多都這樣穿」、「那她走在台北街頭可能會有打不完的人」、「西門一堆比妳誇張的」、「是還好啦，只是穿這種褲子要小心，很容易曝光」、「時代在進步，思想原地踏步」。