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車停門口擋住半個出口 他上班泡湯報警卻沒用

2019-05-24 16:41聯合新聞網 綜合報導

黑色BMW車主昨天準備開車上班，卻發現停車場門口被一輛紅色轎車占據了一半出入口。...
黑色BMW車主昨天準備開車上班，卻發現停車場門口被一輛紅色轎車占據了一半出入口。 圖／翻攝自《mobile01》
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台灣地小人稠，車輛又多，每天找停車位相信是許多車主的一大課題。一名車主昨天（23日）準備要上班，他到一處鐵皮停車場準備把車開出來，但停車場門口卻停放一輛紅色轎車，擋住半個出口，雖然仍有空間能過，但這名車主不想冒險。只是他撥打電話找不到紅色車車主，報警後警方也說沒有違規，讓他無法上班。

這名車主在論壇《mobile01》表示昨天到停車場準備開著黑色BMW去上班，沒想到停車場門口停了一輛紅色轎車，占據了一半的出口，讓他無法出門上班。他趕緊打電話請求警察幫忙，但警方到場勘查後告訴他這不算實質上的違規，只能依車籍地址，請當地派出所去通知紅色車主移車。只是雖然紅色車主有留電話，但撥打過去卻沒有人接，讓他很無奈的說「可以不要你的方便造成他人大大的不便，連警察也無可奈何，因為這樣今天的上班行程全泡湯了」。

貼文引起網友的熱議，「擋到出入口這樣不算違規？」、「太扯了，車這樣停！原來警察管不了這種事」、「會停這樣，代表他心裡只想到自己」、「沒辦法，道路上沒有禁停標線，警察沒有辦法執法取締拖吊」、「有問題的是停車場，把停車場出入口設在緊臨道路又不劃紅線？」還有人建議原PO「距離太短，萬一擦到後續處理比較麻煩。如果附近工廠有堆高機的話，可以考慮商借幫忙往後面移開一點，付一些工資請師傅幫忙」。

不過有網友看了照片後提出質疑，認為雖然紅色轎車停在停車場門口，但是只占據一半空間，仍然有足夠空間可以讓原PO將車開出來。原PO留言表示「我感覺也是有機會過，但我不想嘗試，真的A到還要賠償紅車，我哪受的了」，而且事後他又再貼出一張從車內拍出去的照片，可看到左邊是擋住一半出口的紅色轎車，右邊還有停放一輛白色轎車，讓他覺得空間很擠，更難出去。

停車場門口左邊除了有紅色轎車外，右邊還有輛白色轎車，讓黑色車車主無法將車開出去。...
停車場門口左邊除了有紅色轎車外，右邊還有輛白色轎車，讓黑色車車主無法將車開出去。 圖／翻攝自《mobile01》
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