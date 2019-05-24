正妹路邊哭泣 漂亮路人妹子遞紙條安慰讓她又哭

2019-05-24 13:08 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友因為情緒低落，在路邊哭了起來，正好一名漂亮的女路人經過，寫了紙條安慰她。 圖／翻攝自「爆廢公社」 分享 facebook 常聽聞許多外國人稱讚台灣人很有人情味，真是一點也沒錯。一名女網友近來因為心情低落，在路邊忍不住哭了起來，這時有位路過的漂亮女生見狀便寫了張紙條安慰她，女網友很感謝這名路人的關心，她將紙條PO到臉書「爆廢公社」上，希望對方也有在這個社團裡能看到，想藉此告訴對方自己沒事了。

原PO因為最近情緒很不穩定，昨天（23日）忍不住在路邊難過地哭了起來，這時一位漂亮的路人妹子看見她在哭泣，便上前關心情況，還寫了張21個字的紙條給她，想安撫她的情緒。原PO打開紙條，裡面寫著「雖然不知道妳怎麼了，但妳很漂亮，要常常笑，不要哭」，短短幾個字讓她看了很感動，又忍不住一直哭。

網友們看了也直呼「感覺暖暖的」、「好貼心的人」、「心情不好看到這張紙條很感動欸」、「有時候陌生人也是很暖」，還有人稱讚紙條上的筆跡「這字體好可愛啊~我學不來」、「字可以，先加分」、「這個字好看，一定是正妹」。

也有網友開玩笑的說「如果是男的寫這紙條，大概已經在警局了」、「很漂亮要常常笑，那不漂亮的怎麼辦？常常哭嗎？」、「我收到的紙條都寫說：不要哭…哭了更醜」、「我看到漂亮妹子在哭我都不會靠近，不然人家以為我把她怎麼了，然後我就莫名其妙進去警察局」。