影／騎單車逆向飆速大迴轉 騎士驚：我不相信妳是大嬸

2019-05-24 12:02 聯合新聞網 綜合報導



有騎士在停等紅燈時，旁邊突然竄出一名騎單車的大嬸，飛快的速度加上超高的技術，讓騎士嘆為觀止。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 在台灣許多人都會以機車、腳踏車來代步，尤其有些年紀稍長的人都會選擇騎單車，不過如果在路上遇到單車技術超高的大嬸，相信很多人都不敢置信吧！有機車騎士在停等紅燈時，身旁突然有名大嬸騎著腳踏車飛奔而過，一個大弧度的轉彎讓人不相信她的靈活度是如此的好，不過逆向違規的行徑也讓人替她捏了把冷汗。

一名機車騎士在臉書「爆怨公社」上傳一段影片，他當時正和其他騎士停等紅燈，就在快變綠燈之際，左邊突然竄出一位穿著黃色上衣、頭戴帽子，騎著淑女車的大嬸。這名大嬸穿越雙黃線，逆向騎到對向車道，從一群騎士旁邊以飛快的速度呼嘯而過。

這名大嬸一個大弧度地向右偏移，看似要右轉卻又突然切回車道向前行駛，只不過她這樣的行徑已經違規，不僅跨越雙黃線逆向，甚至還闖紅燈。PO文的網友開玩笑的寫道「這靈活度！我不相信妳是位大嬸！強大到讓我這騎車的感到蒙羞，都快跪著看她過彎了」。

雖然大嬸的騎車技術讓人驚嘆，但這樣的行為也引來網友不同看法，有人大讚「好強喔」、「這個過彎，不讚不行」、「好狂的阿桑」，還有網友開玩笑的說「像風一樣，高手在台灣」、「其實她只是剛好煞車失靈」、「因為轉彎有條子，她趕快迴轉直行」、「可以參加環台自由車賽了」。

但有網友對於這樣的行徑覺得非常不妥，「也要剛好沒車啊，否則早起飛了」、「這種騎法真的遲早被收掉」、「沒戴安全帽還這麼騎」、「移動神主牌」、「現在一堆騎自行車跟Youbike，根本就是不守規則，橫衝直撞」、「所以以後腳踏車也要納管，不然腳踏車違法肇事，還抓不到」。