私人司機週薪5萬只做16天閃辭 「土豪哥」嘆：這樣算低薪？

2019-05-24 13:04 聯合新聞網 綜合報導



土豪哥聘用私人司機，開出週薪5萬的天價。圖片來源：Ingimage 分享 facebook

上個月一名彰化縣22歲男子因加油站交班時短少了11萬，壓力太大而尋短。當時一名「土豪哥」看到新聞，在PTT上表示願意「11萬元只是小錢」，願意全額贊助並且不要求還款，因而聲名大噪。近日，他又再度出手助人，聘用失業網友當私人司機，開出5萬元的週薪並且包吃包住，沒想到對方做不到一個月。讓他上網感嘆詢問：「司機一周7天薪5萬，這樣算低薪？」

「土豪哥」gn01765288日前在PTT發文，提到前陣子看到一名網友K表示自己單親，且剛失業付不起房租，因此開出週薪5萬元的價碼聘僱私人司機，油錢和車由他提供。不僅如此包吃包住，也從未遲給薪資，七天一到就發5萬元，但條件為24小時待命。「土豪哥」表示，雖然24小時待命，但基本上自己只有吃飯、朋友找會出門，一天出門最多4到6次。但K某天卻抱怨「可以不要半夜出門嗎」因而辭職，前後只做了16天。讓土豪哥感嘆「真的好心被雷親」。

不少網友都覺得既然工作條件早就訂好，「自己接受後來就別靠邀」，還有人表示「24小時看護薪水還比這個少一半以上」，也有網友建議土豪哥「你應該5萬拆成2份，用2個人輪班的」。但有網友認為土豪哥既然「要幫就幫到底」，認為讓別人24小時待命太殘忍。

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